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01 Sep 2026
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Politika

Gonxhja kandidat për Bashkinë e Tiranës? Ministri: Krenari, por s’është ambicia ime

· 2 min lexim
Gonxhja kandidat për Bashkinë e Tiranës?

Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja, ka komentuar zërat për ndryshime të mundshme në qeveri, si dhe përfshirjen e emrit të tij në diskutimet për drejtimin e Bashkisë së Tiranës.

Duke folur në emisionin “Puls” nga Bruna Çifligu në A2CNN, Gonxhja e konsideroi krenari faktin që emri i tij lakohet për një post të tillë, por theksoi se nuk është ambicia e tij drejtimi i Tiranës. Po ashtu ai vuri në dukje se pozicioni i ministrit është i përkohshëm dhe askush nuk është i pazëvendësueshëm.

Kjo është një pyetje e drejtpërdrejtë, e vështirë, sepse unë nuk kam se si… sepse gjithë qenia ime, prezenca ime, roli dhe kontributi im përgjatë këtyre viteve tregon që unë kam pasur një vokacion timin për të shërbyer në administratën publike. Në parim apriori mendoj që çdo njeri do të ishte i nderuar, nëse do të ishte i konsideruar, ju thatë i përmendur, dhe natyrisht do ishte një krenari në rast se mendon se qytetarët, mediat, apo opinioni, mund të mendonte që ky zotëri ka vlera dhe mund t’i japë atë që sot është detyra më e vështirë, drejtimi i bashkisë. Por përtej një falënderimi nga ana ime, kjo s’ka lidhje fare me ambicien time, apo me diçka që mund të jetë konkretisht e lidhur me mua. Nuk besoj që të ketë një zhvillim”, tha Gonxhja.

I pyetur nëse do t’i vinte keq që të mos jetë më pjesë e kabinetit qeveritar, Gonxhja u shpreh: “Si mund të më vijë keq nëse do isha po ai që jam. Është e drejtë e strukturave të Kryesisë së partisë, është natyrisht jo lobim personal, është jo synim personal, s’do ishte as bukur, as korrekte, që të ishte kjo një gjë që nis nga personi. Është një privilegj i jashtëzakonshëm puna që bëj, por kjo s’duhet të bëjë të harrosh, që je një nga elementët që shtyn përpara mjetin në lëvizje që ka nevojë për energji dhe fuqi të reja. Gonxhja sot është nesër s’është. Ne jemi individë që jemi të përkohshëm. Ministri është aty politik dhe është në funksion të spektrit të kryeministrit”.

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