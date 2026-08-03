GREQI – Dëme të shumta pas zjarrit në ditën e katërt radhazi në Atikë
ATHINË, 3 gusht /ATSH-ANA/ – Dëme të shumta janë regjistruar pas zjarrit që ka përfshirë zonën kufitare mes Atikës dhe Beotisë për të katërtën ditë radhazi, ndërsa forcat zjarrfikëse luftuan gjatë gjithë natës për të vënë nën kontroll vatrat e shumta.
Përpjekjet u përqendruan në hapjen e brezave mbrojtës me mjete të rënda, me synim ndërprerjen e përparimit të flakëve dhe parandalimin e përhapjes së tyre.
Operacionet kryesore u zhvilluan pranë fshatit Agios Nektarios në Atikë dhe në zonën Kandyli, pranë Megarës.
Në orën 03:24, autoritetet greke dërguan një mesazh emergjence përmes sistemit 112, duke urdhëruar evakuimin e banorëve të zonave Skepi, Kandyli dhe Botsika drejt Nea Peramos.
Gjatë natës, në terren vepruan 450 zjarrfikës, të mbështetur nga 126 automjete, 22 ekipe të specializuara për zjarret në pyje, dhjetëra vullnetarë dhe një numër i madh autobotesh për furnizimin me ujë.
Me zbardhjen e ditës, operacionit iu bashkuan edhe avionët dhe helikopterët zjarrfikës, të cilët nisën hedhjen e ujit nga ajri për të frenuar përhapjen e flakëve.
Autoritetet vazhdojnë të monitorojnë situatën, ndërsa zjarri mbetet aktiv në disa vatra dhe kushtet e vështira në terren vazhdojnë të pengojnë shuarjen e plotë të tij./ /Ad.Ab./ a.jor.
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