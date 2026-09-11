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Kosova

Hapet konkursi për pranimin e studentëve të UP-së në konvikte dhe mensë

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Qendra e Studentëve në Prishtinë, shpallë konkursin për pranimin e studentëve për banim në konvikte dhe për ushqim në mensë, për vitin akademik 2026/2027.

Konkursi do të jetë i hapur prej datës 14.09.2026 deri më datën 18.09.2026.

Studentët të cilët do të aplikojnë për strehim dhe ushqim në Qendrën e Studentëve, aplikimin mund ta bëjnë përmes sistemit Online, në adresat zyrtare të QS, ueb faqes qs.rks-gov.net dhe profilit zyrtar Facebook Qendra e Studenteve-Prishtine.

Qendra e Studentëve këtë vit do të pranojë rreth 4000 studentë.

Qendra e Studentëve ofron strehim, ushqim si dhe hapësirat për studim.

Mënyra e përzgjedhjes së studentëve të cilët do të fitojnë të drejtën për strehim dhe ushqim do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara me konkurs.

Çmimi do të jetë 35 € për muaj (20€ banimi, 15 € ushqimi). /Telegrafi/

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