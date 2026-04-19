Hoxha takim me homologun serb: Dialogu me Kosovën, e vetmja rrugë e qëndrueshme drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve
Në kuadër të Forumit Diplomatik të Antalias 2026, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, zhvilloi një takim me homologun serb Marko Đurić, ku në fokus ishin marrëdhëniet dypalëshe, bashkëpunimi rajonal dhe çështja e dialogut Kosovë-Serbi.
Sipas njoftimit, Hoxha theksoi se Shqipëria mbështet avancimin e marrëdhënieve përmes dialogut konstruktiv dhe bashkëpunimit konkret, sidomos në planin ekonomik e tregtar. Ai vlerësoi gjithashtu gatishmërinë e Serbisë për t’iu përgjigjur pozitivisht kërkesës së Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme për hapjen e një Konsullate të Përgjithshme në Bujanoc, duke e konsideruar këtë si një hap me rëndësi në afrimin e mëtejshëm mes palëve.
Në deklarimin e tij publik, kryediplomati shqiptar nënvizoi se Shqipëria mbetet e palëkundur në qëndrimin se dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë është e vetmja rrugë e qëndrueshme drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve dhe njohjes reciproke. Ai shtoi se ky proces përbën një kontribut thelbësor për paqen afatgjatë dhe stabilitetin rajonal, ndërsa bashkëpunimi rajonal duhet të mbështetet mbi qartësi politike, koherencë diplomatike dhe kontakte më të forta mes njerëzve.
Burimi: ATA
