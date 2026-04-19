S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 82.59 ▼9.41%
ARI 4,880 ▲1.48%
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $75,405 ▼ -2.23% ETH $2,329 ▼ -3.39% XRP $1.4294 ▼ -2.87% SOL $85.5200 ▼ -3.47%
S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▼9.41 % ARI 4,880 ▲1.48 % S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▼9.41 % ARI 4,880 ▲1.48 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
Hoxha takim me homologun serb: Dialogu me Kosovën, e vetmja rrugë e qëndrueshme drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve

· 2 min lexim

Në kuadër të Forumit Diplomatik të Antalias 2026, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, zhvilloi një takim me homologun serb Marko Đurić, ku në fokus ishin marrëdhëniet dypalëshe, bashkëpunimi rajonal dhe çështja e dialogut Kosovë-Serbi.

Sipas njoftimit, Hoxha theksoi se Shqipëria mbështet avancimin e marrëdhënieve përmes dialogut konstruktiv dhe bashkëpunimit konkret, sidomos në planin ekonomik e tregtar. Ai vlerësoi gjithashtu gatishmërinë e Serbisë për t’iu përgjigjur pozitivisht kërkesës së Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme për hapjen e një Konsullate të Përgjithshme në Bujanoc, duke e konsideruar këtë si një hap me rëndësi në afrimin e mëtejshëm mes palëve.

Në deklarimin e tij publik, kryediplomati shqiptar nënvizoi se Shqipëria mbetet e palëkundur në qëndrimin se dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë është e vetmja rrugë e qëndrueshme drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve dhe njohjes reciproke. Ai shtoi se ky proces përbën një kontribut thelbësor për paqen afatgjatë dhe stabilitetin rajonal, ndërsa bashkëpunimi rajonal duhet të mbështetet mbi qartësi politike, koherencë diplomatike dhe kontakte më të forta mes njerëzve.

Burimi: ATA

