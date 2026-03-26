“I shërbejnë koalicionit të Epsteinit”/

Pas Kuvendit, grupi i hackerave iranianë njofton se ka sulmuar Postën Shqiptare
Gupi iranian Homeland Justice ka njoftuar se ka kryer një sulm kibernetik ndaj Postës Shqiptare.
Përmes një postimi në faqen e tyre në Telegram, Homeland Justice ka shkruar se ky sulm është kryer për shkak të bashkëpunimit të vazhdueshëm me muxhahedinët (opozitën iraniane), një pjesë e të cilëve ndodhen në kampin në Manëz të Durrësit.
Teksa paralajmërojnë për sulme më shkatërruese, Homeland Justice shkruan se SHBA dhe Izraeli kanë kontrollin e plotë të Postës shqiptare, duke i shndërruar zyrtarët e saj në skllevër dhe shërbëtorë.
Njoftimi i “Homeland Justice”:
Infrastruktura e Postës Shqiptare u sulmua nga Duart e Fuqishme të Drejtësisë së Atdheut
Posta Shqiptare u sulmua nga Patriotët e Drejtësisë së Atdheut për shkak të bashkëpunimit të saj të vazhdueshëm dhe të vazhdueshëm me terroristët e Muxhahedinëve dhe lehtësimit të rrugës së të këqijave dhe akteve terroriste të këtij grupi.
Zyrtarët e korruptuar të Postës Shqiptare, të cilët ua kanë dhënë autoritetin e tyre të plotë pedofilëve të Regjimit Epstein dhe nuk kanë asnjë liri veprimi dhe pavarësi të tyre, janë shndërruar në shërbëtorë dhe skllevër të papaguar të terroristëve të Kampit Ashraf 3 për disa muaj.
Meqenëse ekzistenca e këtyre terroristëve nuk ka sjellë gjë tjetër veçse fatkeqësi dhe vuajtje për popullin fisnik të Shqipërisë, Drejtësia e Atdheut e konsideroi detyrën e saj të ndërmarrë veprime kundër këtij institucioni të korruptuar në qeveri.
Veprimet tona të ardhshme do të jenë më të vështira, më shkatërruese dhe më të kushtueshme….
