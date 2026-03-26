☁️
Tiranë 9°C · Vranët 26 March 2026
S&P 500 6,592 ▲0.54%
DOW 46,429 ▲0.66%
NASDAQ 21,930 ▲0.77%
NAFTA 91.90 ▲1.75%
ARI 4,504 ▼1.07%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973
₿ CRYPTO
BTC $70,861 ▲ +0.51% ETH $2,150 ▼ -0.14% XRP $1.4010 ▼ -0.55% SOL $90.8600 ▼ -0.07%
26 Mar 2026
Breaking
Dyshime për "insider trading" nga rrethi i Donald Trumpit Zgjedhjet e 28 dhjetorit/ 31 kallëzime penale për mbi 200 persona për manipulim të votave në Kosovë
Menu
Kronika

“I shërbejnë koalicionit të Epsteinit”/

Pas Kuvendit, grupi i hackerave iranianë njofton se ka sulmuar Postën Shqiptare

· 2 min lexim

Gupi iranian Homeland Justice ka njoftuar se ka kryer një sulm kibernetik ndaj Postës Shqiptare.

Përmes një postimi në faqen e tyre në Telegram, Homeland Justice ka shkruar se ky sulm është kryer për shkak të bashkëpunimit të vazhdueshëm me muxhahedinët (opozitën iraniane), një pjesë e të cilëve ndodhen në kampin në Manëz të Durrësit.

Teksa paralajmërojnë për sulme më shkatërruese, Homeland Justice shkruan se SHBA dhe Izraeli kanë kontrollin e plotë të Postës shqiptare, duke i shndërruar zyrtarët e saj në skllevër dhe shërbëtorë.

Njoftimi i “Homeland Justice”:

Infrastruktura e Postës Shqiptare u sulmua nga Duart e Fuqishme të Drejtësisë së Atdheut

Posta Shqiptare u sulmua nga Patriotët e Drejtësisë së Atdheut për shkak të bashkëpunimit të saj të vazhdueshëm dhe të vazhdueshëm me terroristët e Muxhahedinëve dhe lehtësimit të rrugës së të këqijave dhe akteve terroriste të këtij grupi.

Zyrtarët e korruptuar të Postës Shqiptare, të cilët ua kanë dhënë autoritetin e tyre të plotë pedofilëve të Regjimit Epstein dhe nuk kanë asnjë liri veprimi dhe pavarësi të tyre, janë shndërruar në shërbëtorë dhe skllevër të papaguar të terroristëve të Kampit Ashraf 3 për disa muaj.

Meqenëse ekzistenca e këtyre terroristëve nuk ka sjellë gjë tjetër veçse fatkeqësi dhe vuajtje për popullin fisnik të Shqipërisë, Drejtësia e Atdheut e konsideroi detyrën e saj të ndërmarrë veprime kundër këtij institucioni të korruptuar në qeveri.

Veprimet tona të ardhshme do të jenë më të vështira, më shkatërruese dhe më të kushtueshme….

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

