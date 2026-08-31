ITALI – Valixhet në Lampedusa, pasagjerët në Romë: aventura e pazakontë e fluturimit Wizz Air
– Rreth 80 pasagjerë të një fluturimi të kompanisë Wizz Air, që mbërriti në aeroportin “Fiumicino” të Romës nga Marsa Alam, Egjipt, mbetën pa bagazhet e tyre, pasi një pjesë e valixheve kishte mbetur në bordin e avionit, i cili më pas u nis drejt Lampeduzës, shkruan Skytg24.it
Sipas dëshmisë së një prej pasagjereve, Sabrina Lattanzio, avioni u ul në Fiumicino rreth orës 14:35, 15 minuta më herët se orari i parashikuar.
Fluturimi ishte i plotë, ndërsa në shiritin e bagazheve mbërriti vetëm një pjesë e valixheve.
Pas rreth 45 minutash, në monitor u shfaq njoftimi se procesi i shkarkimit të bagazheve kishte përfunduar, ndërsa valixhet e rreth gjysmës së pasagjerëve mungonin.
Situata u bë më e qartë pasi një prej pasagjerëve kishte vendosur një pajisje GPS në valixhen e tij.
Pajisja tregonte se bagazhi ndodhej ende në Fiumicino. Pasagjerët thonë se e njoftuan për më shumë se një orë personelin në aeroport, por pa marrë përgjigje.
Vetëm pasi iu drejtuan Gardës së Financës italiane, nisën verifikimet dhe u konstatua se një pjesë e konsiderueshme e valixheve kishte mbetur në bagazhierën e avionit.
Në atë moment, avioni ishte larguar tashmë nga Fiumicino dhe ishte nisur drejt Lampeduzës.
Mes pasagjerëve të prekur kishte familje që kishin humbur deri në shtatë bagazhe, persona që duhej të vazhdonin udhëtimin me fluturime lidhëse dhe udhëtarë që kishin ilaçe të rëndësishme në valixhet e tyre.
Pasagjerët kanë krijuar edhe një grup në WhatsApp me më shumë se 80 persona për të koordinuar përpjekjet për gjetjen dhe kthimin e bagazheve.
Megjithatë, sipas tyre, ende nuk dihet se kur valixhet do t’u dorëzohen pronarëve.
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