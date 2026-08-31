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Kronika

Bilanci i INSTAT për Korrikun, rritje e aksidenteve rrugore, Tirana dhe Durrësi kryesojnë për numrin e viktimave

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Bilanci i

Instituti i Statistikave (INSTAT) ka publikuar raportin paraprak mbi aksidentet rrugore për muajin korrik 2026, duke dëshmuar një tendencë shqetësuese të rritjes së ngjarjeve aksidentale në rrugët e vendit.

Gjatë muajit korrik 2026 janë regjistruar gjithsej 165 aksidente rrugore, ku si pasojë e tyre kanë mbetur të vrarë dhe të plagosur 235 persona. Për periudhën 7-mujore (janar-korrik 2026), numri i aksidenteve është rritur me 10 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke arritur në 844 aksidente nga 767 që ishin regjistruar në vitin 2025.

Faktorët kryesorë dhe grupmoshat më të rrezikuara

Të dhënat tregojnë se faktori njerëzor vijon të mbetet shkaku kryesor i fatkeqësive në rrugë.

Sjellja e drejtuesve të mjeteve, 90,3 % e aksidenteve të muajit korrik kanë ndodhur për shkak të moszbatimit të rregullave të qarkullimit (shpejtësia, mosrespektimi i sinjalistikës apo veprime të gabuara në timon).

Drejtuesit e mjetit të grupmoshës 25–34 vjeç janë më të ekspozuarit, duke përbërë 21,8 % të totalit të aksidenteve të regjistruara në këtë periudhë.

Pjesa më e madhe e aksidenteve (25,5 %) ndodhin gjatë harkut kohor 19:00–24:00. Sipas ditëve të javës, e enjtja shënon volumin më të lartë të aksidenteve (18,8 %), ndërsa e marta paraqitet si dita më e qetë (12,1 %).

Situata sipas qarqeve, Tirana dhe Fieri në krye të statistikave

Në nivel qarqesh, bilanci i muajit korrik dhe i shtatëmujorit dëshmon se qendrat e mëdha urbane dhe akset e zonave bregdetare mbeten pikat më problematike.

Në Tiranë, gjatë muajit korrik 2026 u regjistruan 59 aksidente (kundrejt 37 në korrik 2025), me një total prej 74 personash të vrarë e të plagosur. Një rritje e ndjeshme e shifrave dëshmohet edhe në Fier, ku aksidentet u rritën nga 8 në korrikun e kaluar në 20 për korrikun e këtij viti, si dhe në Durrës, me 15 aksidente të regjistruara gjatë muajit.

Në shkallë vendi, për periudhën janar-korrik 2026, numri total i personave të vdekur dhe të plagosur nga aksidentet ka shkuar në 1.187 persona, duke reflektuar nevojën për masa më të rrepta parandaluese dhe rritje të sigurisë rrugore.

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