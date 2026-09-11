Jakup Huseini, kandidati i VLEN-it për kryetar të Komunës së Bërvenicës
Koalicioni VLEN ka shpallur kandidaturën e Jakup Huseinit për kryetar të Komunës së Bërvenicës.
Nga VLEN-i bëjnë të ditur se Huseini është magjistër i shkencave juridike dhe aktualisht punon si nëpunës shtetëror në Komunën e Bërvenicës. Sipas tyre, përvoja profesionale dhe puna e drejtpërdrejtë me qytetarët i kanë mundësuar atij të njihet nga afër me nevojat, problemet dhe sfidat e komunës.
“Gjatë gjithë angazhimit të tij profesional, Jakup Huseini ka qenë në shërbim të banorëve dhe i përkushtuar ndaj përgjegjësive institucionale”, thuhet në njoftimin e VLEN-it.
Nga ky koalicion vlerësojnë se përparësia e kandidatit të tyre qëndron në njohjen e administratës komunale, procedurave institucionale dhe nevojave të banorëve. Për këtë arsye, siç theksojnë, Huseini do të mund ta nisë punën që nga dita e parë, pa humbur kohë për t’u përshtatur me funksionimin e komunës.
VLEN-i thotë se me këtë kandidaturë u ofron banorëve të Bërvenicës një kandidat me përgatitje juridike, përvojë profesionale dhe njohje të drejtpërdrejtë të problematikave lokale.“Nga dita e parë, në shërbim të banorëve të Bërvenicës”, përfundon njoftimi i VLEN-it.Koalicioni VLEN ka shpallur kandidaturën e Jakup Huseinit për kryetar të Komunës së Bërvenicës.
Huseini është magjistër i shkencave juridike dhe aktualisht punon si nëpunës shtetëror në Komunën e Bërvenicës.
Sipas tyre, përvoja profesionale dhe puna e drejtpërdrejtë me qytetarët i kanë mundësuar atij të njihet nga afër me nevojat, problemet dhe sfidat e komunës.
Nga VLEN vlerësojnë se përparësia e kandidatit të tyre qëndron në njohjen e administratës komunale, procedurave institucionale dhe nevojave të banorëve. Për këtë arsye, siç theksojnë, Huseini do të mund ta nisë punën që nga dita e parë, pa humbur kohë për t’u përshtatur me funksionimin e komunës.
VLEN-i thotë se me këtë kandidaturë u ofron banorëve të Bërvenicës një kandidat me përgatitje juridike, përvojë profesionale dhe njohje të drejtpërdrejtë të problematikave lokale.“Nga dita e parë, në shërbim të banorëve të Bërvenicës”, përfundon njoftimi i VLEN-it.
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