Urdhri i Hitës për policinë në Korçë, Tiranë dhe Dibër para nisjes së shkollës: Luftë krimit dhe drogës
Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, ka zhvilluar takime me drejtuesit e strukturave policore në Korçë, Tiranë dhe Dibër, ku ka përcaktuar prioritetet e punës në prag të nisjes së vitit të ri shkollor.
Në fokus të takimeve ka qenë garantimi i sigurisë së nxënësve dhe mbarëvajtja e procesit mësimor. Hita ka kërkuar që drejtuesit vendorë të monitorojnë personalisht zbatimin e masave të sigurisë dhe garantimin e perimetrit të sigurisë përreth institucioneve arsimore.
Gjithashtu, është kërkuar intensifikimi i kontrolleve brenda dhe jashtë perimetrit të sigurisë së shkollave, me qëllim identifikimin dhe goditjen e personave që mund të përfshijnë apo nxisin nxënësit në veprimtari kriminale.
Një tjetër prioritet i vendosur nga drejtori i Përgjithshëm i Policisë ka qenë goditja e grupeve kriminale, personave që qarkullojnë me armë apo lëndë narkotike, si dhe kapja e shtetasve të shpallur në kërkim.
Hita ka kërkuar gjithashtu nga strukturat vendore dhe kufitare forcimin e luftës kundër krimeve të rënda, armëmbajtjes pa leje dhe trafikut të narkotikëve. Në këtë kuadër, është kërkuar zhvillimi i hetimeve proaktive për goditjen e krimeve ndërkufitare dhe grupeve të përfshira në trafiqe.
Gjatë takimeve është diskutuar edhe për rritjen e performancës së Policisë së Shtetit dhe përmirësimin e komunikimit me qytetarët.
Në listën e prioriteteve është përfshirë edhe siguria rrugore, me kërkesën për shtimin e masave parandaluese dhe përdorimin më efektiv të teknologjisë për reduktimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë në rrugë.
Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor, Policia e Shtetit pritet të shtojë prezencën dhe kontrollet pranë institucioneve arsimore, me fokus të veçantë te parandalimi i përfshirjes së të miturve në veprimtari kriminale dhe garantimi i një mjedisi të sigurt për nxënësit.
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