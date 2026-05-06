Janevska: MASH ka anuluar dy diploma të dyshimta, raste të reja janë dërguar në Prokurori
Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janeska, njoftoi se po vijon procedurat për anulimin e diplomave të dyshimta, pas konstatimit të shkeljeve serioze në disa institucione të arsimit të lartë, ndërsa rastet tashmë janë dorëzuar në Prokurorinë Publike.
Sipas ministres së Arsimit, Vesna Janevska, në Universitetin Ndërkombëtar Sllav, janë anuluar dy diploma të lëshuara për të njëjtin student, me dyshime për falsifikim.
Sipas Janevskës, janë evidentuar parregullsi, përfshirë dhënien e një numri të madh provimesh brenda një sesioni dhe mospërputhje në dokumentacion, ku një diplomë e vitit 2016 me vulë mban emrin “Republika e Maqedonisë së Veriut”, ndërsa emri zyrtar i shtetit u ndryshua në vitin 2018.
Ajo shtoi se të gjitha rastet do të hetohen, me qëllim që sistemi arsimor-akademik të forcohet dhe të jetë sa më kualitativ.
