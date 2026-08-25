Jennifer Garner rrëfen panikun pas divorcit nga Ben Affleck
Jennifer Garner ka rrëfyer se përjetoi një moment paniku për të ardhmen e saj financiare pas ndarjes nga Ben Affleck, duke kuptuar se për vite me radhë kishte lënë karrierën në plan të dytë për t’iu përkushtuar fëmijëve.
Aktorja 54-vjeçare, e cila u nda nga Affleck në vitin 2015 pas një dekade martesë, tha se papritur u përball me pasigurinë e karrierës në Hollywood dhe kuptoi se fama nuk ishte garanci për të ardhura të qëndrueshme.
“U përfshiva nga paniku kur dola për herë të parë nga martesa dhe kuptova se sa shumë isha tërhequr nga puna ime”, tha Garner në podcastin “Aspire” të Emma Grede.
“Papritur kuptova: Nuk e di për sa kohë do të mund të punoj. Kjo nuk është një karrierë ku të thonë: ‘Je 60, 55 apo 43 vjeç, hajde të të paguajmë më shumë se kurrë’. Tradicionalisht, nuk ka funksionuar kështu”, rrëfeu ajo.
Garner dhe Affleck u martuan në qershor të vitit 2005 dhe kanë tre fëmijë së bashku, Violet, 20 vjeç, Fin, 17 vjeç dhe Samuel, 14 vjeç. Çifti njoftoi ndarjen në vitin 2015, ndërsa divorci u finalizua në vitin 2018.
Aktorja tregoi se pas përfundimit të martesës filloi të mendonte ndryshe për pavarësinë e saj financiare.
“Papritur mendova: ‘Prit pak, duhet të kujdesem për veten. Duhet të kujdesem për këta fëmijë. Çfarë do të bëj?’”, u shpreh ajo.
Së bashku me menaxheren e saj prej shumë vitesh, Garner nisi të planifikonte me kujdes hapat e ardhshëm të karrierës. Një nga kushtet kryesore ishte që të mund të punonte pranë shtëpisë dhe të mos largohej për muaj të tërë për xhirime, pasi fëmijët ishin prioriteti i saj.
“Unë mund të punoj në Los Angeles. Nuk mund t’i lë këta fëmijë për gjashtë muaj. Më pëlqen të shkoj nëpër xhirime, por kjo nuk është ajo që mund të bëj në këtë fazë të karrierës”, tha Garner.
Një pjesë e rëndësishme e këtij plani ishte edhe “Once Upon a Farm”, kompania e ushqimeve organike për fëmijë, ku aktorja u bë bashkëthemeluese në vitin 2017.
Biznesi rezultoi një sukses i madh. Kompania debutoi në Bursën e Nju Jorkut në shkurt me një çmim prej 18 dollarësh për aksion, duke arritur një vlerësim prej rreth 724 milionë dollarësh.
Garner zotëron rreth 7% të kompanisë dhe, sipas Forbes, pjesa e saj është vlerësuar rreth 50 milionë dollarë.
Duke folur për periudhën kur ende nuk e dinte se si do të siguronte të ardhmen financiare, aktorja pranoi se fama nuk i jepte asnjë garanci.
“Nuk është sikur mund të mos jesh më i famshëm. Jeta është e shtrenjtë dhe duhet të kuptosh vetë se si do të jetosh. Vetëm sepse njerëzit të njohin, nuk do të thotë se dikush po të siguron një jetë të mirë”, tha ajo.
“Dhe shumë shpejt u bë diçka shumë serioze për mua, si dikush që nuk i kishte kushtuar kurrë shumë rëndësi parave: ‘Oh, duhet të jem unë ajo që fiton paratë këtu’”, shtoi Garner.
Pavarësisht pasigurive që përjetoi pas divorcit, Garner thotë se nuk është penduar për vitet kur vendosi familjen përpara karrierës.
“Kam qenë shumë me fat që pata mundësinë të punoja pak dhe të isha në shtëpi e të isha nënë shumicën e kohës. Ishte një privilegj. Në njëfarë mënyre, pata më të mirën e të dyja botëve”, përfundoi ajo.
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