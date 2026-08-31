Jim Curtis: Marrëdhënia ime me Jennifer Aniston po shkon shumë mirë
Jennifer Aniston dhe Jim Curtis konfirmuan publikisht lidhjen e tyre pasi aktorja postoi një foto të çiftit në festën e ditëlindjes së 50-të të Curtis, pas muajsh spekulimesh dhe shfaqjesh së bashku. Ata u vunë re për herë të parë në një udhëtim veror në Mallorca dhe më pas janë parë shpesh në dalje të ndryshme të përbashkëta, përfshirë një darkë dypërshe me Jason Bateman dhe Amanda Anka.
Sipas Harper’s Bazaar, në një episod të The Jamie Kern Lima Show Curtis foli për grupin e ngushtë të miqve të Aniston, të cilët i përshkroi si një familje të vogël, dhe për raportin e tyre duke thënë se marrëdhënia “po shkon shumë mirë”. Në një intervistë të mëparshme në Today Show ai tregoi se u njoh me Aniston përmes miqve të përbashkët dhe se pas shumë bisedash ata u afruan gradualisht; kur u pyet për kohëzgjatjen, Curtis tha se është prej muajsh, pothuajse afër një viti.
Në kalendarin e tyre publik, çifti bëri debutimin në tapetin e kuq më 17 nëntor 2025 gjatë ngjarjes Elle’s Women in Hollywood. Më 2 nëntor 2025 Aniston postoi për herë të parë një foto të tyre në Instagram, ndërsa dy ditë më vonë Curtis ndau fotografi të ngrohta nga festa e ditëlindjes. Në korrik 2025 ata u fotografuan gjatë pushimeve në Mallorca duke qëndruar pranë njëri-tjetrit në një jaht, ndërsa në gusht pati raportime për një darkë dypërshe në New York. Më herët, në maj 2025, Aniston kishte sjellë në një postim një kopje të librit të Curtis, duke sinjalizuar shfaqjen graduale të lidhjes në publik.
Fotografitë, deklaratat publike dhe paraqitjet së bashku tregojnë një lidhje që po bëhet më e dukshme dhe më e konsoliduar; Harper’s Bazaar vë re po ashtu mbështetjen që ata marrin nga miqtë dhe sjelljet e hapura që çiftet kanë shfaqur në publik.
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