Vëllai i Princeshës Diana nderon kujtimin e saj në 29-vjetorin e vdekjes
Vëllai i Princeshës Diana, Charles Spencer, e nderoi sot kujtimin e saj me një postim në Instagram, në përvjetorin e 29-të të vdekjes. Ai publikoi fotografi të Althorp House në Northamptonshire, rezidencës së familjes Spencer dhe vendit të varrimit të princeshës, ku shihet flamuri i zbrazur në gjysmë shtize. Në mbishkrim ai shkroi: “31 August. My least favourite day.”
Siç raporton Harper’s Bazaar, Diana vdiq më 31 gusht 1997 në një aksident automobilistik në Paris, teksa makina e saj ndiqej nga paparacët me motoçikleta. Spencer, atëherë 33 vjeç, mori pjesë në funeralin e saj në Westminster Abbey më 6 shtator 1997, së bashku me anëtarë të familjes mbretërore, përfshirë atëherë Princin Charles, Princin William dhe Princin Harry.
Gjatë viteve, Spencer ka kujtuar të motrën publikisht duke ndarë foto nga fëmijëria, duke mbështetur kauzat humanitare që ajo mbështeste dhe duke vizituar ishullin privat ku ajo është varrosur, për të vendosur lule të freskëta të prerë nga kopshtet e Althorp.
Më 22 shtator, Spencer do të publikojë librin Swan Song: Diana, My Sister, që synon të ofrojë një portret të afërt, të sinqertë dhe të dashur të princeshës. “Qëllimi i këtij libri është të tregojë të vërtetën për Dianën nga perspektiva e vëllait të saj, ashtu si u përpoqa të bëja kur fola në varrimin e saj,” tha Spencer, duke shtuar se, si në eulogjinë e tij, dëshiron të flasë në emër të Dianës në një mënyrë hapur pozitive. Këto detaje i ka publikuar Harper’s Bazaar.
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