“Ka tre dëshmitarë”- Vizita e Berishës në SHBA, Kokalari i drejtohet FBI: Duhet të arrestohet, dha urdhrin për të asg
Aktivistja shqiptare dhe anëtarja e PD, Evi Kokalari, ka reaguar ashpër ndaj vizitës së Sali Berishës në Shtetet e Bashkuara, duke rikthyer akuza të rënda që lidhen me ngjarjet e vitit 1997.
Në një postim në X, ajo ironizon vizitën e Berishës dhe pretendon se ekzistojnë dëshmitarë që mund të flasin për një urdhër të dyshuar ndaj ish-ambasadores amerikane në Tiranë, Marisa Lino.
Në fund të reagimit, Kokalari i drejtohet publikisht edhe FBI-së në Nju Jork.
Reagimi i plotë i Kokalarit:
“Një ‘mrekulli lirie’? Duhet të arrestohesh për urdhrin për të ‘asgjësuar’ ambasadoren amerikane në Shqipëri, Marisa Lino, në vitin 1997.
Tre dëshmitarë, përfshirë shoferin e ambasadores, i cili pothuajse u vra dhe tani jeton në Nju Jork, mund të dëshmojnë”.
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