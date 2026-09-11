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Kronika

Kanosën me thikë dhe i morën paratë, një i proceduar dhe një në kërkim në Elbasan

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Një person është proceduar penalisht, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim në Elbasan, pasi dyshohet se në bashkëpunim kanë kanosur me thikë një qytetar dhe i kanë marrë një shumë të vogël parash.

Sipas Policisë, ngjarja dyshohet të ketë ndodhur në qytetin e Elbasanit. Hetimet nisën pas kallëzimit të të dëmtuarit, ndërsa veprimet hetimore çuan në identifikimin e dy të dyshuarve.

Policia vijon punën për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe kapjen e personit të dytë të përfshirë.

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