☀️
Tiranë 22°C · Kthjellët 07 April 2026
S&P 500 6,612 ▲0.44%
DOW 46,670 ▲0.36%
NASDAQ 21,996 ▲0.54%
NAFTA 115.07 ▲2.37%
ARI 4,686 ▲0.02%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
₿ CRYPTO
BTC $68,319 ▼ -1.54% ETH $2,081 ▼ -3.18% XRP $1.3058 ▼ -2.84% SOL $78.9500 ▼ -4.08%
S&P 500 6,612 ▲0.44 % DOW 46,670 ▲0.36 % NASDAQ 21,996 ▲0.54 % NAFTA 115.07 ▲2.37 % ARI 4,686 ▲0.02 % S&P 500 6,612 ▲0.44 % DOW 46,670 ▲0.36 % NASDAQ 21,996 ▲0.54 % NAFTA 115.07 ▲2.37 % ARI 4,686 ▲0.02 %
EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
07 Apr 2026
Breaking
Trump paralajmëron zhvillime dramatike: "Një qytetërim i tërë mund të shuhet sonte" Protesta e studentëve, kryeministri i RMV akuza partive shqiptare: Po tentojnë të destabilizojnë vendin Po shëtiste me gjyshen në Vlorë, 4-vjeçarja sulmohet nga pitbulli, dërgohet me urgjencë në spital Policia e Tiranës bën bilancin e 24 orëve: 6 të arrestuar, 3 të shpallur në kërkim dhe dhjetëra procedime penale Forcohet kuadri ligjor kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit
Menu
Sporti

Katër skuadra në garë për finalen, nesër luhen gjysmëfinalet e para të Kupës së Shqipërisë

· 2 min lexim

Kupa e Shqipërisë hyn në fazën më të rëndësishme të këtij edicioni, teksa më 8 prill do të zhvillohen ndeshjet e para gjysmëfinale, që do të transmetohen në RTSH. Katër skuadrat e mbetura në garë do të zbresin në fushë për të hedhur hapin e parë drejt finales së madhe të kompeticionit.

Në stadiumin Air Albania, Dinamo City do të përballet me Vllazninë në një sfidë që pritet të jetë shumë e luftuar mes dy skuadrave me histori në futbollin shqiptar. Të dy ekipet synojnë të sigurojnë një rezultat pozitiv në ndeshjen e parë për të krijuar avantazh përpara përballjes së kthimit.

Në gjysmëfinalen tjetër, Egnatia do të presë AF Elbasanin në stadiumin Arena Egnatia. Dy skuadrat do të kërkojnë të shfrytëzojnë maksimalisht ndeshjen e parë për të hedhur një hap të rëndësishëm drejt finales.

Të dyja përballjet gjysmëfinale do të zhvillohen më 8 prill duke nisur nga ora 18:00, ndërsa ndeshjet e kthimit do të përcaktojnë dy skuadrat finaliste që do të luftojnë për trofeun e Kupës së Shqipërisë.

Kupa e Shqipërisë, ndeshjet e para gjysmëfinale

Dinamo City–Vllaznia, 8 prill, ora 18:00, “Air Albania”

Egnatia–AF Elbasani, 8 prill, ora 18:00, “Arena Egnatia”

The post Katër skuadra në garë për finalen, nesër luhen gjysmëfinalet e para të Kupës së Shqipërisë appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu