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Maqedonia

Kërkohet paraburgim për 41-vjeçaren nga Kratova: Uzurpoi lokalitetin “Kuklicë” dhe sulmoi policët

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Prokurori publik nga Prokuroria Themelore Publike Kumanovë në gjykatën kompetente ka dorëzuar propozim për caktimin e masës së paraburgimit për një banore 41-vjeçare të Kratovës së cilës dje i është hequr liria dhe për të cilën po zhvillohen procedura për pengimin e zyrtarëve nga kryerja e veprimeve zyrtare dhe uzurpimit, thuhet në njoftimin e Prokrurorisë Publike.

“Për një periudhë të gjatë kohore, me gjithë masat e marra deri më tani, i dyshuari vazhdon të uzurpojë lokalitetin “Kuklitsa”, i cili me dekret është shpallur monument natyror, për t’u ngarkuar vizitorëve pa bazë ligjore me tarifa hyrjeje, për të debatuar me ta dhe kërcënuar, gjë që cenon vazhdimisht rendin dhe qetësinë publike.

Në incidentin e fundit e dyshuara ka kryer edhe vepra penale “Pengimi i një zyrtari në kryerjen e veprimeve zyrtare”, gjegjësisht ka sulmuar fizikisht dhe penguar zyrtarët policorë të cilët kanë tentuar ta identifikojnë dhe ta ndalojnë.

Prokurori publik ka marrë parasysh edhe faktin se ndaj saj tashmë është duke u proceduar për vepër penale të stërzgjatur të uzurpimit të lokalitetit “Kuklicë”, në të cilën ndaj saj janë shqiptuar masa paraprake, përfshirë ndalim të vizitës në lokacion, por ajo refuzon të pranojë dhe respektojë vendimin.

Gjithashtu, e dyshuara së bashku me bashkëshortin e saj paraprakisht kanë marrë pjesë në aksione për të penguar një zyrtar nga kryerja e veprimeve zyrtar ndaj inspektorëve të tregut”, thuhet në njoftim./Telegrafi/

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