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Bota

KIEV – 27 të vdekur pas një sulmi rus me dron

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KIEV – 27 të vdekur pas

KIEV, 29 gusht /ATSH-AFP/ – Të paktën 27 persona humbën jetën, pasi një dron rus goditi një depo pranë Kievit, të premten vonë, duke shkaktuar një zjarr masiv dhe shpërthime, thanë autoritetet.

“Për fat të keq, në këtë fazë, 27 persona kanë vdekur. Dhe kjo shifër mund të mos jetë përfundimtare”, tha sot kreu i administratës ushtarake rajonale, Timur Tkachenko.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky përsëriti të shtunën ndalimin e ruajtjes së municioneve pranë shtëpive, pasi një sulm ajror rus në një depo pranë Kievit shkaktoi shpërthime që vranë 27 persona.

“Ekzistojnë rregullore. Municionet nuk mund të ruhen pranë shtëpive ose zonave të tjera të banuara. Me siguri do të nxirren përfundime të përshtatshme”, shkroi ai në një mesazh në X./ a.jor.

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