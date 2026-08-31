☀️
Tiranë 29°C · Kthjellët 31 August 2026
S&P 500 7,676 ▼0.46%
DOW 53,231 ▼0.61%
NASDAQ 26,304 ▼0.37%
NAFTA 85.82 ▲2.9%
ARI 4,482 ▼1.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $78,702 ▼ -0.58% ETH $2,472 ▼ -1.87% XRP $1.3793 ▼ -2.9% SOL $103.0400 ▼ -3.28%
S&P 500 7,676 ▼0.46 % DOW 53,231 ▼0.61 % NASDAQ 26,304 ▼0.37 % NAFTA 85.82 ▲2.9 % ARI 4,482 ▼1.06 % S&P 500 7,676 ▼0.46 % DOW 53,231 ▼0.61 % NASDAQ 26,304 ▼0.37 % NAFTA 85.82 ▲2.9 % ARI 4,482 ▼1.06 %
EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110
31 Aug 2026
Breaking
FOKUS – IA mund të zbulojë diabetin dhe hipertensionin përmes videos së fytyrës 307.000 banesa janë bosh në Maqedoni, ndërsa çmimi për metër katror po rritet Veprimtarë dhe intelektualë shqiptaro-amerikan mbështesin Bekim Sejdiun për president të Kosovës Jim Curtis: Marrëdhënia ime me Jennifer Aniston po shkon shumë mirë STAMBOLL – Turqia kërkon marrëveshje të re për eksportet e grurit mes Rusisë dhe Ukrainës
Menu
Maqedonia

Kitanoviq: I kërkoi falje Kryeministrit për postimin e fotografisë me Mlladiçin, ndaj meje ka linçim politik

· 2 min lexim

Pas tre ditësh heshtjeje, drejtori i Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Komuniteteve, Dalibor Kitanoviq, foli pasi postoi një fotografi në rrjetet sociale ku Mlladiqi shfaqej së bashku me figura nga historia serbe, përfshirë Drazha Mihajloviqin, me mbishkrimin “Gjeneralët e Ushtrisë Qiellore”.

Ai thotë se e fshiu menjëherë postimin kontrovers.

“Jam gati të marr përgjegjësi për çdo fjalë që them. Por nuk do të marr përgjegjësi për manipulimet e fjalëve të mia nga të tjerët. Nuk do të pranoj që tërheqja ime e postit të shndërrohet në një pranim të diçkaje që nuk e kam bërë. Nuk do të lejoj që mirësjellja ime njerëzore të interpretohet si dobësi. Dhe nuk do të lejoj që as populli im dhe as partia ime të fyhen përmes meje”, shkroi Dalibor Kitanoviq, drejtor i Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Komuniteteve

Këto ditë ka pasur reagime të stuhishme nga politikanët dhe publiku i gjerë se Kitanoviq dhe DPS, të cilat e mbështetën atë, po e lavdërojnë kriminelin e dënuar të luftës Mlladiq, por edhe se qeveria po i mbron ata dhe nuk po reagon siç duhet ndaj postimit skandaloz.

Ai, nga ana tjetër, pretendon se kundër tij po zhvillohet një gjueti dhe linçim politik./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu