KLGJ miratoi rritjen e pagave për gjyqtarët, reagon Bardhi: Shkelje e rëndë me pasoja
Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur rritjen e pagës referuese për gjyqtarët në Shqipëri me 65.600 lekë.
Vendimi u miratua të mërkurën me 9 vota pro dhe asnjë kundër. Sipas KLGJ-së, rritja do të zbatohet nga 1 gushti 2026.
Me ndryshimin e ri, paga referuese e gjyqtarëve shkon në 222.425 lekë, nga 156.800 lekë që ishte më parë. Kësaj shume i shtohet edhe shtesa për nivelin e kualifikimit, prej 14.000 lekësh.
KLGJ ka miratuar gjithashtu propozimin për kompensimin e rritjes së pagës që, sipas tij, mungon për periudhën nga 1 prilli 2023 deri më 31 korrik 2026.
Pas vendimit ka reaguar edhe Partia Demokratike. Kreu i Grupit Parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi, e ka cilësuar situatën si një ngërç serioz institucional.
Bardhi akuzon qeverinë dhe mazhorancën se kanë refuzuar në mënyrë të vazhdueshme të zbatojnë vendimet e Gjykatës Kushtetuese, duke thënë se kjo vë në rrezik funksionimin demokratik të shtetit dhe parimin e ndarjes së pushteteve.
Reagimi i plotë:
Refuzimi i vazhdueshëm i Qeverisë dhe i mazhorancës në Kuvendin e Shqipërisë për të zbatuar vendimet e Gjykatës Kushtetuese ka vënë seriozisht në rrezik funksionimin demokratik të shtetit dhe respektimin e parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve.
Që nga 1 gushti 2026, sistemi gjyqësor në vend ka mbetur pa një bazë të qartë ligjore për të justifikuar trajtimin financiar të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës. Dispozitat ligjore përkatëse janë shfuqizuar nga Gjykata Kushtetuese me efekt nga 31 korriku 2026.
Sot, me një akt të paprecedentë, sistemi gjyqësor, përmes Këshillit të Lartë Gjyqësor, ka përcaktuar pagën e vet, duke marrë përsipër kompetenca që i takojnë ligjvënësit. Ky akt ngre pikëpyetje serioze mbi kushtetutshmërinë e tij dhe mbi ekzistencën e një baze të ligjshme për një vendimmarrje të kësaj natyre.
Krijimi i këtij ngërçi institucional dhe përplasja ndërmjet kompetencave kushtetuese të pushteteve jo vetëm që mund, por edhe duhet të shmangen. Rruga e vetme për ta zgjidhur këtë situatë është respektimi dhe zbatimi i plotë, i menjëhershëm dhe pa ekuivok i vendimeve të detyrueshme të Gjykatës Kushtetuese.
Kuvendi i Shqipërisë duhet të veprojë menjëherë dhe pa asnjë vonesë për ta trajtuar dhe zgjidhur këtë çështje. Kjo është edhe më e domosdoshme përballë refuzimit të Këshillit të Ministrave për të përmbushur përgjegjësinë e përcaktuar nga Këshilli i Legjislacionit të Kuvendit të Shqipërisë që më 4 maj 2026.
Mosveprimi i Kuvendit dhe moszbatimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese përbëjnë një shkelje të rëndë të parimeve kushtetuese dhe të shtetit të së drejtës, me pasoja serioze për funksionimin e institucioneve dhe besimin e qytetarëve te demokracia. Ky qëndrim dëmton rëndë edhe frymën e luajalitetit kushtetues që duhet të udhëheqë marrëdhëniet ndërmjet pushteteve në një shoqëri demokratike.
Nuk mund të ketë shtet të së drejtës kur vendimet e Gjykatës Kushtetuese zgjidhen të zbatohen sipas interesit politik. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese nuk janë rekomandime dhe as mundësi për t’u zbatuar kur i leverdis mazhorancës. Ato janë detyruese. Respektimi i tyre është detyrim kushtetues, jo zgjedhje politike.
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