Tiranë 26°C · Pjesërisht vranët 13 April 2026
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8712 EUR/CHF 0.9251 EUR/ALL 95.8264 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5018 EUR/TRY 52.2048 EUR/JPY 186.50 EUR/CAD 1.6194 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8712 EUR/CHF 0.9251 EUR/ALL 95.8264 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5018 EUR/TRY 52.2048 EUR/JPY 186.50 EUR/CAD 1.6194
13 Apr 2026
Kronika

Kokaina në Frakull/ Pendohen dy të pandehurit, gati të “nxjerrin” bashkëpunëtorët

· 1 min lexim

Kanë marrë statusin “bashkëpunëtorë të drejtësisë” dy prej personave të pandehur në dosjen “Frakulla”, duke pranuar të deklarojnë çdo të dhënë që ata disponojnë përpara prokurorit të çështjes Adnan Xholi.

Emrat e të penduarve mbahen sekret deri në këtë fazë, duke qenë se ka rrezik se mund të dëmtohet hetimi që po kryhet nga organi i akuzës.

Dy bashkëpunëtorët kanë folur me emra dhe episode të reja si të përfshirë në aktivitetin kriminal të trafikimit të kokainës, teksa deri më tani SPAK ka identifikuar mbi 15 persona si pjesë të këtij grupi, të ndarë në 3 procedime penale.

Hetimi nisi në vitin 2022 kur u zbulua në banesën e familjes Çervanaku në Frakull të Fierit, një laborator përpunimi me 480 kilogramë kokainë. Sasia dyshohet se u soll nga Kolumbia e fshehur në një ngarkesë me pleh organik artificial.

