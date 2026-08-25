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Bota

Kolumbia ashpërson masat ndaj migrantëve pa leje qëndrimi

· 2 min lexim

Presidenti i ri i Kolumbisë, Abelardo de la Espriella, ka njoftuar masa të ashpra ndaj migrantëve që ndodhen në vend pa leje qëndrimi.

Presidenti i ekstremit të djathtë deklaroi se do të ndërmarrë ndryshime të rëndësishme në politikën e imigracionit, me synimin për të ulur kriminalitetin dhe për të goditur grupet kriminale.

“Urdhri për autoritetet e Imigracionit është i qartë: së pari ata që kryejnë krime, së dyti ata që nuk e kanë rregulluar statusin e tyre dhe që do të duhet të deportohen në kohën e duhur”, deklaroi De la Espriella gjatë një takimi sigurie në Barranquilla.

Ai tha se procedurat e deportimit do të nisin këtë javë, me urdhër presidencial. Sipas tij, masat do të zbatohen ndaj migrantëve pa status të rregulluar, pavarësisht origjinës së tyre.

Gjatë takimit, presidenti kolumbian përdori edhe një retorikë të ngjashme me sloganin “Amerika e para” të presidentit amerikan Donald Trump, me të cilin De la Espriella është i lidhur ngushtë.

“Kolumbianët të parët, kolumbianët të dytët, kolumbianët të tretët”, tha ai.

Masat pritet të prekin veçanërisht komunitetin e madh venezuelian në Kolumbi. Miliona venezuelianë janë larguar nga vendi gjatë dekadës së fundit për shkak të krizës ekonomike dhe situatës politike.

Sipas Kombeve të Bashkuara, rreth 2.8 milionë venezuelianë jetonin në Kolumbi në muajin gusht, ndërsa më shumë se 527 mijë prej tyre nuk kishin dokumentacion të rregullt.

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