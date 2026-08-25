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Bota

Hegseth: SHBA nuk e përjashton përdorimin e forcës ushtarake kundër Iranit

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Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, deklaroi se Shtetet e Bashkuara nuk e përjashtojnë përdorimin e forcës ushtarake kundër Iranit, përfshirë veprime në Ngushticën e Hormuzit dhe në territorin përreth Iranit.

“Në asnjë mënyrë nuk e përjashtojmë mundësinë e sulmeve ushtarake në Ngushticën e Hormuzit apo rreth Iranit”, u tha Hegseth gazetarëve më 24 gusht.

Deklarata vjen në një kohë kur Uashingtoni ka shtuar presionin ndaj Teheranit. Departamenti amerikan i Thesarit njoftoi një paketë të re sanksionesh ndaj rreth 60 subjekteve, individëve dhe anijeve, në kuadër të përpjekjeve për të goditur burimet ekonomike të Iranit.

Hegseth tha se presioni ekonomik do të jetë i vështirë për t’u përballuar nga Teherani. Në fillim të muajit, ai kishte deklaruar se forcat amerikane mund ta mbanin për një kohë të pacaktuar bllokadën detare ndaj Iranit dhe se anijet ushtarake në rajon mund të zëvendësohen sipas nevojës.

Ndërkohë, Departamenti i Thesarit e cilësoi fushatën e re si “Dita D ekonomike”, duke paralajmëruar se vendet që vazhdojnë të mbështesin Iranin mund të përballen me izolim ndërkombëtar.

Sipas zyrtarëve amerikanë, objektivi është ndërprerja e burimeve të financimit të qeverisë iraniane dhe rritja e presionit ndërkombëtar ndaj Teheranit.

“Synimi ynë është të ndërpresim çdo burim ekonomik që mban në këmbë këtë regjim tiranik, derisa Teherani të mbetet i vetëm”, tha sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent.

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