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Bota

SHBA – Trump pritet të revokojë 200 000 viza për të huajt që kanë aplikuar për azil

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që kanë aplikuar

UASHINGTON, 25 gusht /ATSH-ANSA/ – Administrata e presidentit Trump po përgatitet të revokojë vizat e biznesit dhe turistike të afërsisht 200,000 të huajve që kanë aplikuar ose aktualisht po kërkojnë azil.

Nëse zbatohet, masa do të përfaqësonte revokimin më të madh masiv të vizave në historinë e SHBA-së dhe ka të ngjarë të përballet me sfida ligjore.

Sipas një raporti nga Associated Press në faqen e saj të internetit, dhe të raportuar nga media të ndryshme amerikane, Departamenti i Shtetit pritet të njoftojë në javët e ardhshme revokimin e të ashtuquajturave viza B1 dhe B2, të lëshuara midis viteve 2016 dhe 2026, për mbajtësit që kanë aplikuar ose po aplikojnë për azil.

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