Komplot terrori në Evropë dhe SHBA, arrestohet një person nga Iraku

Një shtetas irakian është arrestuar dhe akuzuar nga autoritetet amerikane për mbështetje të organizatave terroriste të lidhura me Iranin, pasi dyshohet se ka planifikuar një seri sulmesh terroriste në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara.

Sipas padisë së publikuar në gjykatën federale në Manhattan, Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi dyshohet se kishte komplotuar të paktën 18 sulme terroriste si hakmarrje ndaj veprimeve ushtarake amerikane kundër Iranit.

Ndër sulmet e përmendura janë një sulm me bombë ndaj një banke në Amsterdam dhe sulme me thikë ndaj burrave hebrenj në London.

Dokumentet gjyqësore pretendojnë se Al-Saadi kishte planifikuar gjithashtu një sulm ndaj një sinagoge në New York City muajin e kaluar. Ai dyshohet se i kishte dhënë një agjenti të infiltruar të zbatimit të ligjit fotografi dhe harta të qendrave hebraike në Los Angeles dhe Scottsdale, të cilat synonte t’i shënjestronte.

Autoritetet amerikane e lidhin gjithashtu të dyshuarin me dy incidente të fundit në Kanada, përfshirë një sulm ndaj një sinagoge dhe një sulm me armë ndaj konsullatës amerikane në Toronto gjatë muajit mars.

