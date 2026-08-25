Kosova siguron medaljen e parë në Lojërat Mesdhetare
Boksierja Donjeta Sadiku i ka siguruar Kosovës medaljen e parë në Lojërat Mesdhetare Taranto 2026, event që transmetohet në rrjetin e Radio Televizionit Shqiptar.
27-vjeçarja fitoi ndeshjen ndaj turkes Esmanur Lok dhe siguroi një vend në gjysmëfinale, ku synon të vazhdoj rrugëtimin drejt medaljes së artë. Gjysmëfinalen Donjeta Sadiku e zhvillon të mërkurën përballë grekes, Sofia Legaki.
Edhe nëse nuk arrin që të shkojë në finale, boksierja kosovare e ka të sigurtë medaljen e bronztë (në sportin e boksit jepen 2 medalje bronzi).
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