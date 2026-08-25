Të gjithë kundër Infantinos: Mjaft më, duhet ndryshim
Një grup ish-yjesh të futbollit ndërkombëtar, përfshirë Robert Pires (i Arsenalit), Juan Sebastian Veron (i Parmës, Lazios dhe Interit) dhe Mikael Silvestre (i Interit, Manchester Unitedit dhe Arsenalit), kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët të fortë duke bërë thirrje për dorëheqje dhe një ndryshim drejtimi në menaxhmentin e lartë të FIFA-s, të udhëhequr nga Gianni Infantino. Deklarata, e ndarë publikisht nga ish-mbrojtësi francez, denoncon se si vendimet strategjike të viteve të fundit i kanë distancuar progresivisht institucionet nga vlerat thelbësore të sportit dhe baza e tifozëve të tij.
Ky qëndrim vjen në një kohë presioni të fortë politik mbi presidentin e FIFA-s, i cili është përballur tashmë me kritika për planin e tij për të shitur aksionet e Kupës së Botës te investitorët privatë.
Në deklaratë, lojtarët theksuan: “Ne ndajmë të njëjtat shqetësime si miliona tifozë në të gjithë botën. Ashtu si ata, nën udhëheqjen aktuale të FIFA-s, ne kemi parë lojën që duam të largohet nga vlerat e saj thelbësore. Për një kohë shumë të gjatë, kemi parë vendime të rëndësishme të marra pa u konsultuar ose marrë në konsideratë lojtarët dhe pa asnjë respekt për tifozët që mbështesin këtë sport”.
Legjendat e FIFA-s theksojnë nevojën për të riorganizuar sistemin e qeverisjes globale për të siguruar përfaqësim të drejtpërdrejtë të atletëve dhe tifozëve në proceset e vendimmarrjes. Deklarata e lëshuar nga ish-lojtarët bën thirrje në mënyrë të qartë për veprime të menjëhershme: “Ndryshimi është i nevojshëm. Pushteti ka errësuar aftësinë e udhëheqjes aktuale për të dalluar midis interesave të tyre dhe asaj që është më e mira për futbollin. Ngjarjet e fundit e kanë bërë të pamundur heshtjen. Mjaft më”.
Ata theksojnë se reforma duhet të fillojë në bazën e piramidës së futbollit: “U bëjmë thirrje të gjithë palëve të interesuara të ndërmarrin hapa dhe të ndihmojnë në riformimin e së ardhmes së sportit tonë. Kjo është një thirrje që na bashkon të gjithëve, nga ligat bazë deri te maja e lëvizjes. Ka njerëz të mirë brenda FIFA-s që mund të rindërtojnë besimin, por një epokë e re kërkon ndryshime strukturore: një zë të vërtetë dhe të drejtpërdrejtë për lojtarët dhe tifozët se si drejtohet futbolli”.
Deklarata përfundon me një angazhim të qartë për muajt në vijim: “Ata që dalin në fushë dhe ata që ulen në tribuna meritojnë një zë autentik për të na ndihmuar të riformësojmë së bashku të ardhmen e futbollit. Komuniteti ynë ka heshtur për shumë kohë. Për tifozët, për lojtarët dhe për të mirën e lojës, ne nuk do të heshtim më”.
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