Kuko: Vizita e Kryeministrit Rama në Greqi është një investim. Diaspora shqiptare, levë e fortë
Deputetja e mazhorancës, Romina Kuko, e ka cilësuar vizitën e Kryeministrit Edi Rama në Greqi si një hap të rëndësishëm për forcimin e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve.
Duke folur në emisionin “3D” të moderuar nga Alban Dudushi, ajo tha se pavarësisht çështjeve të hapura për t’u diskutuar, si deti apo pronat, ky takim mes dy kryeministrave është një investim në dialogun institucional dhe teknik, që synon afrimin dhe bashkëpunimin e mëtejshëm mes Shqipërisë dhe Greqisë.
“Vizita e Kryeministrit Rama në Greqi ishte një investim në marrëdhëniet diplomatike. Me Greqinë ka një dialog të vazhdueshëm në nivel institucional dhe teknik,” – u shpreh Kuko.
Ajo theksoi se marrëdhëniet me fqinjët janë gjithmonë të ndërlikuara dhe kërkojnë diskutime të vazhdueshme për çështje të hapura si deti apo pronat.
“Çështjet për t’u zgjidhur janë ato që dihen tashmë, si çështja e detit, problemet me pronat që nuk janë vetëm çështje të minoritarëve, por edhe të shqiptarëve. Por kjo nuk do të thotë që nuk ka afrim,” – tha Kuko.
Deputetja kujtoi edhe përvojën e saj si negociatore për çështjen e minoritetit gjatë kohës kur ishte pjesë e Ministrisë së Brendshme, duke vlerësuar gatishmërinë e palës greke dhe të Brukselit për bashkëpunim.
“Personalisht kam qenë negociatore për çështjen e minoritetit, në vendimet e Këshillit të Ministrave kur isha pjesë e Ministrisë së Brendshme. Mund të them se disponibiliteti i qeverisë greke dhe Brukselit ka qenë absolutisht i hapur dhe bashkëpunues,” – deklaroi ajo.
Kuko u ndal edhe te diaspora shqiptare në Greqi, duke e konsideruar atë si “një levë shumë të rëndësishme”.
“Shqipëria ka një levë shumë të rëndësishme në Shqipëri që është diaspora shqiptare. Është një kërkesë e ndërsjellë e shtetit shqiptar ndaj shtetit grek për çështje të caktuara që shteti grek duhet të kujdeset”, theksoi ajo.
