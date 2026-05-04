Kush janë dy fëmijët që humbën jetën në aksidentin e rëndë te ish-Këneta në Durrës
Kles Nikolli, 9 vjeç dhe Enea Muçaj, 12 vjeç janë dy fëmijët e vegjël që jeta iu ndërpre për shkak të aksidentit të ndodhur pasditen e së dielës në zonën e ish-Kënetës në Durrës.
I plagosur rëndë ka mbetur edhe një tjetër fëmijë, i cili ndodhet në gjendje të rëndë në Spitalin e Traumës.
Prindërit e 9-vjeçarit Kles Nikolli ndodheshin në Itali, pasi babai i tij po kurohej nga një sëmundje.
Shkaktar i aksidentit është 57-vjeçari Nikoll Radaçi, i cili është vënë në pranga dhe dyshohet se ka qenë në gjendje të dehur në momentin e aksidentit, teksa drejtonte mjetin tip “Benz” me të cilin përplasi fëmijët.
“Më vrisni nuk meritoj të jetoj, dua të vras veten, jam i tronditur nuk mbaj mend asgjë, isha i dehur mora në qafë fëmijët”, ka thënë Radaçi pasi është ndaluar nga policia.
Njoftimi i policisë
“Të dielën, rreth orës 14:20, në lagjen nr. 15, në Durrës, një automjet i drejtuar nga shtetasi N. R., rreth 57 vjeç, ka aksidentuar tre fëmijë të mitur, të moshës rreth 10 vjeç. Si pasojë e aksidentit, dy prej të miturve kanë humbur jetën, ndërsa i mituri tjetër është në gjendje të rëndë dhe po transportohet për ndihmë më të specializuar në Tiranë. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit”, njofton policia.
