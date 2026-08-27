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Moda

Lauren Sánchez Bezos zbret në Sardini me fustan të bardhë dhe aksesorë të markave të njohura

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Lauren Sánchez Bezos u shfaq me buzëqeshje teksa zbriti nga avioni privat në Olbia, në veri-lindje të Sardinisë. Ajo dhe bashkëshorti i saj, Jeff Bezos, më pas u nisën me helikopter drejt Porto Cervo.

Siç raporton Harper’s Bazaar, çifti pritet të zhvillojë një drekë me Zëvendëspresidentin e Emirateve të Bashkuara, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Për mbërritjen, Sánchez Bezos zgjodhi një fustan veror të bardhë me korse të ngushtë të lidhur dhe fund të mesëm të rrjedhshëm, të kombinuar me sandalet Oran të Hermès në denim blu me efekt shaggy dhe një pedikyr në nuanca të rozës së lehtë.

Aksesoret plotësuan pamjen e saj: në shpatull mbante çantën Chanel Patent Puzzle Tote në lëkurë patent të zi me zinxhir të artë, ndërsa syzet e mëdha Bottega Veneta BV1345S në të zezë me detaje të arta shërbyen për t’i mbrojtur sytë. Ajo mbante byzylykë të artë dhe një unazë të madhe diamanti në gishtin e majtë, ndërsa flokët e zinj i mbante të lëshuara në një blowout të lehtë.

Jeff Bezos u duk i koordinuar me bashkëshorten, të veshur me një xhup me kollare në ngjyrë fildishi, pantallona gri të fitted, një orë me rrip të zi dhe syze të errëta. Sipas Harper’s Bazaar, pamja e çiftit theksoi luksin e udhëtimit privat dhe tërhoqi vëmendjen gjatë mbërritjes së tyre.

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