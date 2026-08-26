Një Harry Styles eci rreth tetë milje me loafers Prada të konsumuar në New York
Harry Styles u panë duke shëtitur në rrugët e New York-ut teksa përgatitej për rezidencën e tij 30-netore në Madison Square Garden që nis sonte. Ai ka tentuar të kalojë në mënyrë inkognito me syze të errëta dhe kapele bejsbolli, por megjithatë bie lehtë në sy.
Sipas Harper’s Bazaar, për shëtitjen e fundit ai la pas t-shirt-at dhe shkurtoret e vogla sportive, duke zgjedhur një këmishë të bardhë të hapur në jakë dhe gjysmë-ngjitur në brez, së bashku me pantallona të gjata e të relaksuara ngjyrë gri me një siluetë retro. Fundet e pantallonave ishin kthyer dhe shkonin deri te këpucët e zgjedhura: një palë Prada kafe të errëta që qëndronte në mes të loafers dhe çorape lundrimi, me lidhëse, lëkurë të butë, sole të hollë dhe detaje me logo të shtypur; thuhet se ai eci rreth tetë milje me to.
Për Styles, një marshim i tillë nuk është i pazakontë: më herët këtë verë ai ka vrapuar rreth gjashtë milje për t’u nisur drejt Stadiumit Wembley para njërit prej koncerteve të tij në Londër.
Gjatë shëtitjes mbante gjithashtu një kapelë karboni me mbishkrimin “Techno Is My Boyfriend” nga marka Idea, tërhequr poshtë mbi sytë për më shumë fshehtësi — një detaj që, sipas Harper’s Bazaar, tërhoqi vëmendjen e stilistëve të rrugës.
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