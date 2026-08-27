Sandra Bullock dhe Nicole Kidman shkëlqejnë në premierën londineze të ‘Practical Magic 2’
Në premierën londineze të ‘Practical Magic 2’ në Odeon Luxe Leicester Square, Sandra Bullock dhe Nicole Kidman shfaqën qasje të ndryshme në tapetin e kuq, duke nxjerrë në pah stilin e tyre personal përpara kamerave dhe publikut.
Sipas Harper’s Bazaar, në vend të veshjeve të përputhura ose stileve teatrale, të dyja aktoret zgjodhën kreacione nga shtëpi mode franceze për të festuar premierën e filmit.
Sandra Bullock vuri re energjinë e egër me një fustan me print leopard nga koleksioni Givenchy Fall/Winter 2026 ready-to-wear. Modeli tërheqës përfshinte një hark të madh në fund të fundit, i cili krijonte një gërvishtje të lartë në njërën këmbë; Bullock e kombinoi fustanin me sandale të zeza T-bar dhe disa varëse të arta pendant, ndërsa flokët i mbajti të hapur në valë të buta me ndarjen në mes.
Nicole Kidman zgjodhi një qasje tjetër, me një fustan të posaçëm nga Chanel i mbuluar me paillettes perleshore. Kreacioni pa mëngë ishte strapless dhe pati po ashtu një hapje në njërën këmbë; detajet përfshinin vargje zinxhirësh të arta të zbukuruara me perla mbi gjoks. Ajo kompletoi veshjen me sandale të holla të arta, vathë të varur dhe flokë të drejtë me disa pëllëmbë të holla para fytyrës.
Të dyja aktoret sollën një atmosferë magjike në tapetin e kuq dhe krijuan momente të dukshme stilistike pa u ekuivokuar. Sipas Harper’s Bazaar, ‘Practical Magic 2’ do të shfaqet në kinema më 10 shtator.
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