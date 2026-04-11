Lautaro mungon për 20 ditë, Calha: Kur ai nuk është, na mungon, por…
Tre ndeshje të tjera pa Lautaro-n. Të paktën tre: Como, Cagliari dhe përsëri Como, kjo e fundit në gjysmëfinalen e Kupës së Italisë. Por është e parakohshme të supozohet se rikthimi i kapitenit të zkaltërve kundër Torinos është i garantuar. Hap pas hapi, ditë pas dite, do të duhet të presim të paktën deri në mesin e javës tjetër për të parë se si do t’i përgjigjet muskuli i sulmuesit argjentinas trajtimeve të fundit.
Sigurisht që është një goditje për Interin, veçanërisht pasi pengesa e parë që duhet kapërcyer është padyshim e lartë, ajo kundër Comos së Fabregasit. Përgjigja duhet të vijë nga udhëheqësit e tjerë të dhomës së zhveshjes, nga Calhanoglu dhe Thuram, nga Barella, Dimarco, Dumfries dhe Acerbi, për të përmendur vetëm disa nga kryesorët. Ky, më shumë se kurrë, është momenti i tyre.
Një mision që Calhanoglu e ka marrë hapur mbi shpatulla: “Kur nuk është aty, (Lautaro) na mungon, sepse shënon shumë dhe është gjithmonë i rrezikshëm, ashtu edhe për shkak të personalitetit të tij. Por ai nuk është i vetmi në dhomën e zhveshjes, ka edhe të tjerë me përvojë dhe karizëm të madh”.
Karizma e tij sigurisht që nuk mungoi kundër Romës. Nesër, do të duhet ta shohim përsëri, në stadiumin Sinigaglia: “Kujtimi i titullit që humbëm me një pikë është ende i freskët, nuk duam që kjo të ndodhë përsëri”, deklaroi ai në një intervistë. “Duhet të vazhdojmë kështu dhe ta përfundojmë sa më shpejt të jetë e mundur”.
