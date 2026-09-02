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02 Sep 2026
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Politika

“Lironi të arrestuarit”- Përplasja e protestuesve me Policinë, Bardhi akuzon Qeverinë: Kur pushteti nuk ka më argumente

· 2 min lexim
nuk ka më argumente

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, ka reaguar pas përplasjes së djeshme mes policisë dhe protestuesve, duke dënuar përdorimin e forcës nga efektivët dhe duke kërkuar lirimin e 14 personave të arrestuar.

Në një reagim të publikuar në rrjetet sociale, Bardhi e cilëson protestën si një akt të 95 ditëve të rezistencës qytetare dhe akuzon qeverinë se, përballë mungesës së argumenteve, po i përgjigjet protestuesve me polici dhe dhunë. Sipas tij, përdorimi i forcës nuk mund të ndalë një protestë dhe as të shuajë kërkesat e qytetarëve.

Reagimi i plotë i Bardhit:

“95 ditë protestë. 95 ditë rezistencë. Dhe përgjigjja e qeverisë? Dhunë dhe polici! Kur një pushtet nuk ka më argumente, përdor forcën. Kur nuk dëgjon më qytetarët, përpiqet t’i trembë. Por qytetarët nuk tremben. Një protestë nuk tërhiqet zvarrë. Një e drejtë nuk arrestohet. Një popull nuk heshtet me dhunë.

Ky nuk është pushteti i forcës. Është pushteti që ka frikë nga qytetarët. Dhe frika e një qeverie është zëri i një populli që nuk dorëzohet. Dënoj me forcë keqpërdorimin e Policisë së shtetit, dhunën ndaj protestuesve dhe kërkoj lirimin e menjëhershëm të 14 protestuesve të arrestuar padrejtësisht”.

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