🌤️
Tiranë 36°C · Kryesisht kthjellët 30 August 2026
S&P 500 7,712 ▼0.25%
DOW 53,560 ▼0.02%
NASDAQ 26,402 ▼0.52%
NAFTA 83.40 ▼0.16%
ARI 4,530 ▼2.88%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $78,956 ▲ +1.61% ETH $2,475 ▲ +1.61% XRP $1.4083 ▲ +1.61% SOL $107.3800 ▲ +3.45%
S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 % S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 %
EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110
30 Aug 2026
Breaking
Natasha Cloud e konsideron të parëndësishëm Enes Kanter Freedom pas incidentit në ndeshjen e Chicago Sky Poliçan/ 31-vjeçari humb jetën tragjikisht, e zë poshtë dheu gjatë hapjes së pusit të ujit Atlanta Falcons marrin DT Gervon Dexter në këmbim të CB Clark Phillips III dhe një zgjedhjeje të raundit të pestë Lisa Kudrow rrëfen “makthin” e saj nga “Friends” Qorrsokaku i Elitës tonë
Menu
roze

Lisa Kudrow rrëfen “makthin” e saj nga “Friends”

· 2 min lexim
Lisa Kudrow

Lisa Kudrow vazhdon ta vlerësojë jashtëzakonisht shumë ndikimin që “Friends” ka pasur në jetën dhe karrierën e saj, por ka një kërkesë të fansave që aktorja nuk dëshiron ta dëgjojë më.

Seriali ikonë i NBC-së, i cili ndoqi jetën e gjashtë miqve të ngushtë që jetonin dhe punonin në Manhattan, u transmetua për 10 sezone, nga shtatori i vitit 1994 deri në maj të vitit 2004.

Në të, Kudrow interpretoi personazhin e dashur Phoebe Buffay, përkrah Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer dhe të ndjerit Matthew Perry.

Edhe më shumë se dy dekada pas përfundimit, “Friends” vazhdon të ketë miliona fansa në mbarë botën dhe të mbetet një nga sitcom-et më të njohura të të gjitha kohërave.

Gjatë një interviste të fundit në podcastin Fresh Air, Kudrow foli për marrëdhënien e saj me personazhin Phoebe dhe për mënyrën se si seriali vazhdon ta ndjekë edhe sot.

Aktorja theksoi se nuk ka “asnjë ankesë” për “Friends” apo për përvojën e saj në serial, edhe pse fansat shpesh i kërkojnë të përsërisë batuta të famshme ose e thërrasin “Phoebe” në vend të emrit të saj të vërtetë.

Kudrow tha se pothuajse çdo aspekt i realizimit të serialit ishte i mrekullueshëm, veçanërisht marrëdhënia që krijoi me kolegët.

“Thjesht marrëdhënia me aktorët e tjerë. Ne argëtoheshim. Kjo është diçka shumë e rrallë. Dhe kishte respekt të vërtetë, të sinqertë dhe të ndërsjellë”, tregoi ajo.

Megjithatë, pavarësisht dashurisë së saj për “Friends” dhe fansat e serialit, Kudrow pranoi se ka një gjë që nuk dëshiron ta bëjë më.

Bëhet fjalë për këngën ikonike “Smelly Cat”, të cilën Phoebe e këndonte shpesh në serial.

“Ndonjëherë njerëzit më ndalojnë dhe më thonë: ‘Oh, këndo “Smelly Cat”.’ Unë nuk dua ta bëj këtë. Vërtet nuk dua ta bëj”, tha aktorja.

Kënga humoristike u bë një nga elementet më të famshme të personazhit të Phoebe-s dhe mbetet ende e lidhur ngushtë me Kudrow, edhe 22 vite pas përfundimit të serialit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu