Lisa Kudrow rrëfen “makthin” e saj nga “Friends”
Lisa Kudrow vazhdon ta vlerësojë jashtëzakonisht shumë ndikimin që “Friends” ka pasur në jetën dhe karrierën e saj, por ka një kërkesë të fansave që aktorja nuk dëshiron ta dëgjojë më.
Seriali ikonë i NBC-së, i cili ndoqi jetën e gjashtë miqve të ngushtë që jetonin dhe punonin në Manhattan, u transmetua për 10 sezone, nga shtatori i vitit 1994 deri në maj të vitit 2004.
Në të, Kudrow interpretoi personazhin e dashur Phoebe Buffay, përkrah Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer dhe të ndjerit Matthew Perry.
Edhe më shumë se dy dekada pas përfundimit, “Friends” vazhdon të ketë miliona fansa në mbarë botën dhe të mbetet një nga sitcom-et më të njohura të të gjitha kohërave.
Gjatë një interviste të fundit në podcastin Fresh Air, Kudrow foli për marrëdhënien e saj me personazhin Phoebe dhe për mënyrën se si seriali vazhdon ta ndjekë edhe sot.
Aktorja theksoi se nuk ka “asnjë ankesë” për “Friends” apo për përvojën e saj në serial, edhe pse fansat shpesh i kërkojnë të përsërisë batuta të famshme ose e thërrasin “Phoebe” në vend të emrit të saj të vërtetë.
Kudrow tha se pothuajse çdo aspekt i realizimit të serialit ishte i mrekullueshëm, veçanërisht marrëdhënia që krijoi me kolegët.
“Thjesht marrëdhënia me aktorët e tjerë. Ne argëtoheshim. Kjo është diçka shumë e rrallë. Dhe kishte respekt të vërtetë, të sinqertë dhe të ndërsjellë”, tregoi ajo.
Megjithatë, pavarësisht dashurisë së saj për “Friends” dhe fansat e serialit, Kudrow pranoi se ka një gjë që nuk dëshiron ta bëjë më.
Bëhet fjalë për këngën ikonike “Smelly Cat”, të cilën Phoebe e këndonte shpesh në serial.
“Ndonjëherë njerëzit më ndalojnë dhe më thonë: ‘Oh, këndo “Smelly Cat”.’ Unë nuk dua ta bëj këtë. Vërtet nuk dua ta bëj”, tha aktorja.
Kënga humoristike u bë një nga elementet më të famshme të personazhit të Phoebe-s dhe mbetet ende e lidhur ngushtë me Kudrow, edhe 22 vite pas përfundimit të serialit.
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