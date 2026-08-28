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Katy Perry flet hapur për Justin Trudeau: “Me të gjithçka është ndryshe”

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Katy Perry

Katy Perry nuk i ka kursyer fjalët e mira për partnerin e saj, ish-kryeministrin kanadez Justin Trudeau, duke treguar se mbështetja që ai i jep gjatë karrierës së saj është krejtësisht ndryshe nga ajo që ka përjetuar në marrëdhëniet e mëparshme.

Këngëtarja 41-vjeçare mori pjesë të mërkurën në premierën në Los Angeles të filmit të saj koncertor, “Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris”, ku foli edhe për marrëdhënien e saj me Trudeau.

“Thjesht është aty për të më mbështetur”, tha Perry për Entertainment Tonight.

Por këngëtarja e “Dark Horse” shkoi edhe më tej, duke pranuar se mbështetja e Trudeau, 54 vjeç, është “patjetër në një tjetër nivel” krahasuar me partnerët e saj të mëparshëm.

“Kam pasur njerëz dhe partnerë që kanë ardhur në koncertet e mia dhe më kanë mbështetur në mënyrën e tyre, por kjo është padyshim në një tjetër nivel”, u shpreh ajo.

Katy Perry tregoi gjithashtu një moment që e ka bërë të ndihet sikur lidhja me Trudeau ishte pjesë e një rrethi që më në fund u mbyll.

Ajo po performonte këngën “Not Like the Movies”, ndërsa Trudeau ndodhej në publik duke e dëgjuar. Sipas Perry-t, në atë moment kuptoi se teksti i këngës dukej sikur fliste për marrëdhënien e tyre.

“E këndova ‘Not Like the Movies’ kur ai ishte në koncert dhe kjo është kënga e tij e preferuar. Mendova: Nuk mund ta besoj që po e këndoj këtë këngë, të cilën e kam shkruar kaq shumë vite më parë, dhe mendoj se e kam shkruar për ne”, rrëfeu ajo.

Këngëtarja e përshkroi momentin si “të çuditshëm, magjik dhe mistik”, duke shtuar se gjithçka dukej sikur ishte bashkuar në mënyrë perfekte.

“Bota ime ka ndaluar së rrotulluari”, tha Perry me humor.

Këngëtarja dhe Trudeau u fotografuan për herë të parë bashkë në vitin 2025, duke nxitur menjëherë thashethemet për një lidhje. Që atëherë, ata janë shfaqur së bashku në disa raste publike dhe marrëdhënia e tyre ka tërhequr vazhdimisht vëmendjen e mediave.

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