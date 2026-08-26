Lojërat Mesdhetare: Volejboll vajza, Kosova mundet nga Turqia
Përfaqësuesja kosovare e volejbollit për vajza nuk arriti të kualifikohet në gjysmëfinale të Lojërave Mesdhetare Taranto 2026, pasi humbi ndeshjen vendimtare ndaj Turqisë.
Vajzat “dardane” u mundën 3:0 (25:17, 25:17, 25:18) në sfidën që u transmetua drejtpërdrejt në RTSH Sport.
Kosova e mbyll paraqitjen në Taranto në vendin e tretë në grup, pas Turqisë e Greqisë dhe para Maqedonisë së Veriut dhe Algjerisë. Ndaj dy të fundit shënoi fitore.
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