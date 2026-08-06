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06 Aug 2026
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LSDM: Analiza e ujit në Gostivar jo deri më 20 gusht, dhe deri atëherë njerëzit do të helmohen

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LSDM sot ka akuzuar ministrin e Shëndetësisë, Sasho Klekovskin lidhur me publikimin e rezultateve të ujit në Gostivar. Nga atje kërkojnë që të mos pritet deri më 20 gusht, por rezultatet e analizave të publikohen menjëherë.

“Ministri Klekovski njoftoi dje se analizat e ujit të pijshëm në Gostivar nuk do të publikohet deri më 20 gusht.

Ata kanë helmuar njerëz për muaj të tërë. Një epidemi verdhëze. Baktere në ujë. Dhe ata do të jenë në gjendje të tregojnë rezultatet vetëm pas dy javësh.

Si mund të pretendojnë atëherë se uji është “teknikisht i saktë”?

Përgjigja e vetme: Sepse Mickoski personalisht tha se ishte i saktë.

Për t’u paraqitur si shpëtimtar dhe për të mbledhur pikë të lira politike. Ministri i Policisë Toshkovski po hiperkloron dhe u thotë qytetarëve “lëreni ujin të rrjedhë”.

Drejtori Stojançe Angelov konfirmoi publikisht se ka baktere të rrezikshme në ujë.

Dhe tani do të duhet të presim deri më 20 gusht për të dëgjuar një analizë zyrtare.

Qeveria po luan me jetët e njerëzve. Ata gjithashtu helmuan spitalin në Gostivar. Pacientët po transferohen në Tetovë”, akuzojnë nga LSDM./Telegrafi/

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