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02 Sep 2026
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LSDM: Maqedonia humb nxënësit, të rinjtë po emigrojnë ndërsa qeveria importon “punëtorë ekonomikë” Skafi shpërthen në flakë te “Pema e Thatë” në Ksamil, shpëtohen 4 turistët gjermanë! “Lironi të arrestuarit”- Përplasja e protestuesve me Policinë, Bardhi akuzon Qeverinë: Kur pushteti nuk ka më argumente New Yorku ndalon përdorimin e inteligjencës artificiale në shkollat publike deri në klasën e 8-të Aksident i rëndë afër Rinasit, dy shoferë të plagosur nga përplasja e makinave! Dërgohen te Trauma, shkak dyshohet paraka
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Maqedonia

LSDM: Maqedonia humb nxënësit, të rinjtë po emigrojnë ndërsa qeveria importon “punëtorë ekonomikë”

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Nga LSDM thonë se viti 2026 është viti më i keq për arsimin në vend që nga pavarësia.

Sipas tyre, shifrat janë shkatërruese. “3,000 nxënës të klasës së parë më pak, 148 shkolla bosh, 433 klasa më pak, 26 shkolla rajonale po mbyllen. Sipas tyre, pamja në fillim të vitit shkollor nuk ka qenë kurrë më e trishtueshme. “Një rrënim i politikave kriminale të Mickoskit”.

“Maqedonia po humbet nxënës të klasës së parë, shkollat po zbrazen, klasat po zhduken, ne po humbasim të ardhmen tonë. Për shkak të situatës së keqe ekonomike, emigrimit dhe bllokimit të rrugës evropiane, Maqedonia po humbet të rinj, po humbet fuqinë e saj punëtore. Izolimi që po zbaton qeveria e Mickoskit po i largon të rinjtë”, thonë nga LSDM.

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