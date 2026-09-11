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Maqedonia

LSDM: Mickoski gënjen sapo hap gojën, ku përfunduan 5 milionë euro

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“Edhe një herë, është konfirmuar se mashtruesi Mickoski po gënjen sapo hap gojën. Dje, edhe zëdhënësja e tij qeveritare e mohoi në një konferencë për shtyp. Nuk janë “0 denarë” siç gënjeu Mickoski, por mbi 5 milionë euro, para të popullit, u shpenzuan për festimin e pavarësisë. Ajo që kryetari Filipçe dhe LSDM kanë thënë që nga fillimi është konfirmuar”, thonë nga LSDM duke e akuzuar kryeministrin Hristijan Mickoski, në lidhje me harxhimet për festën e pavarësisë.

“Përmes Lotarisë Shtetërore, e cila është një kompani 100% shtetërore, janë shpenzuar mbi 5 milionë euro dhe askush nuk e di se ku dhe për çfarë. Pasi pranon se nuk janë “0 denarë” por mbi 5 milionë euro, Mickoski duhet të njoftojë publikisht se ku përfunduan paratë e qytetarëve. Cilat kompani morën miliona euro nga paratë e popullit, bazuar në cilat kritere? Sa milionë euro u shpenzuan për komisione dhe përqindje?”.

“Ky është një përvetësim i madh parash, një koncept i shtrembër qeverisjeje nga Mickoski dhe Grupi i tij i Krimit të Organizuar. Qytetarët po gënjehen se ka kushtuar “0 denarë”, po fshihen informacionet, po bëhen manipulime ndërsa miliona dollarë kanë përfunduar në xhepat e dikujt. Ne kërkojmë që Mickoski të publikojë menjëherë të gjitha pagesat, në mënyrë që qytetarët që kanë paguar 5 milionë euro nga paratë e tyre të dinë se kush sa para ka marrë dhe për çfarë”, thonë nga LSDM.

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