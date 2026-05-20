EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
20 May 2026
Maqedonia

LSM: Shporta sindikale minimale në muajin maj është 68.743 denarë

· 1 min lexim

Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë ka njoftuar se vlera e shportës sindikale minimale për muajin maj 2026 në Maqedoninë e Veriut arrin 68.743,00 denarë (1115 euro), duke shënuar një ulje të lehtë prej 54 denarësh krahasuar me muajin prill, kur ishte 68.797,00 denarë.

Sipas të dhënave të publikuara, struktura e shpenzimeve mujore për një familje përfshin pjesën më të madhe për ushqim dhe pije (25.475 denarë ose 37,1%), më pas për banim, ujë, energji elektrike dhe ngrohje (6.338 denarë), si dhe për veshmbathje dhe këpucë (6.334 denarë).

Shpenzime të tjera përfshijnë transportin, komunikimet, rekreacionin dhe kulturën, arsimin, restorantet dhe hotelet, si dhe kategori të tjera të shërbimeve dhe mallrave bazë. Në rastin e një qiraje për banesë prej 60 m², shporta sindikale minimale rritet në 84.117,00 denarë, ku vetëm shpenzimet për banim dhe shërbime komunale arrijnë në 21.713 denarë.

LSM thekson se, pavarësisht uljes minimale mujore, kostoja e jetesës mbetet e lartë për shumicën e familjeve.

