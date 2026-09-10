Maroku e bën fakt të kryer, finalja e Botërorit 2030 do të luhet në Kazablanka
Presidenti i Federatës Marokene të Futbollit ka bërë me dije se finalja e Botërorit 2030 do të luhet në Kazablanka.
Sipas Fouzi Lekjaa akti i fundit i kompeticionit, i cili do të luhet në Marok, Spanjë dhe Portugali do të luhet në “Gran Estadio Hassan II”.
“Provinca e Benslimán (ku ndodhet Kazablanka) do të ketë shansin e madh të organizojë finalen e një eventi si Kupa e Botës”, tha drejtuesi më i lartë i futbollit në shtetin afrikan, i cili ka qenë një figurë kyçe në arritjen e madhe të Marokut, i cili u zgjodh së bashku me Spanjën dhe Portugalinë për të organizuar eventin.
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