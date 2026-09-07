Mbyllet edicioni i 13-të i “KoKo Fest”, shpallen fituesit
Në Korçë u mbyll edicioni i 13-të i “KoKo Fest”, Festivalit Ndërkombëtar të Komedisë, që për dhjetë ditë e mbushi qytetin juglindor me shfaqje, humor dhe artistë nga Shqipëria e rajoni.
Natën e fundit të këtij edicioni të 13-të të Festivalit Mbarëkombëtar të Komedisë “KoKo Fest” u shpallën edhe artistët dhe shfaqja më e mirë, ku komedia “Babai”, nga Teatri Eksperimental, u shpall “Shfaqja më e mirë” e këtij edicioni.
Aktori më i mirë i festivalit u vlerësua Viktor Zhusti, ndërsa aktorja më e mirë u shpall Luiza Xhuvani.
Një vlerësim i veçantë shkoi për aktorin Ndriçim Xhepa, fitues i Çmimit të Karrierës, ndërsa çmimet e interpretimit dhe krijimtarisë nderuan disa prej emrave më të spikatur të skenës shqiptare.
Fituesit e edicionit të 13-të të “KoKo Fest”:
– Shfaqja më e mirë – “Babai”, Teatri Eksperimental
– Çmimi i Karrierës – Ndriçim Xhepa
– Regjia më e mirë – Gent Bejko
– Aktori më i mirë protagonist – Viktor Zhusti
– Aktorja më e mirë protagoniste – Luiza Xhuvani
– Aktori më i mirë joprotagonist – Pjerin Vlashi
– Aktorja më e mirë joprotagoniste – Blerta Belliu
– Kostumografia dhe skenografia më e mirë – Iliriana Basha
– Muzika më e mirë – Demos
– Aktori i ri më i mirë – Antonio Tole & Silvio Goskova
– Çmimi i Jurisë së të Rinjve – “24 orë nga jeta e një votuesi”
“Një tjetër festival që e solli teatrin pranë publikut dhe e mbajti Korçën për disa ditë në qendër të skenës teatrore”, u shpreh kryebashkiaku i Korçës Sotiraq Filo.
Ai falënderoi artistët, teatrot pjesëmarrëse dhe publikun që e bënë këtë edicion të “KoKo Fest” një tjetër festë të bukur të teatrit.
Në organizimin e këtij viti të “KoKO Fest” u ngjitën në skenë 9 trupa. Tetë shfaqje ishin në konkurrim dhe një tjetër ishte përshëndetëse.
Në një festival ku skena bashkoi artistë të mirënjohur dhe talente të reja në Korçë, “KoKo Fest” uli siparin e 13-të pas ditësh të mbushura me art, humor dhe emocione të bukura.
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