Meçe: Molotovët i lihen në dorë 17-vjeçarëve që quhen “grupi i zjarrit”. Ky është cinizëm i deputetëve të PD
Opinionisti Arben Meçe ka reaguar për zhvillimet gjatë protestës, duke ngritur shqetësimin për përfshirjen e të rinjve në aktet e dhunshme.
Sipas raportimit, sipas tij, ajo që ai e quajti “grupi i zjarrit” përbëhet nga të rinj rreth 17 vjeç, të cilët, sipas pretendimit të tij, janë të rrethuar nga deputetë të Partisë Demokratike dhe të maskuar.. Në këtë mënyrë, fokusi mbetet te zhvillimi politik dhe mesazhet kryesore që shoqërojnë këtë ngjarje.
Më tej theksohet se “Grupi i zjarrit është një grup me fëmijë 17-vjeçarë të rrethuar rreth e rrotull me deputetë që dalin nga Partia Demokratike. Janë të gjithë të maskuar. Pse të jenë të maskuar?”, u shpreh Meçe. Po ashtu, materiali nënvizon se ai kritikoi përdorimin e mjeteve të rrezikshme gjatë protestës, duke theksuar se përgjegjësia nuk duhet t’u lihet të miturve..
Në përmbledhje, ky zhvillim paraqitet si pjesë e debatit dhe agjendës politike të ditës, duke nxjerrë në pah se “Nëse lejohet që në protesta të përdoren fishekzjarrë dhe molotovë, atëherë deputetët vetë duhet t’i marrin dhe t’i përdorin, jo t’ua japin të miturve. Ky është cinizëm, është akt i papranueshëm”, deklaroi ai..
Burimi: RTSH
