S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 82.59 ▼9.41%
ARI 4,880 ▲1.48%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,674 ▼ -2.13% ETH $2,346 ▼ -3.09% XRP $1.4343 ▼ -2.82% SOL $85.7600 ▼ -3.6%
S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▼9.41 % ARI 4,880 ▲1.48 % S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▼9.41 % ARI 4,880 ▲1.48 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
19 Apr 2026
Breaking
Tensionet në protestën e PD, Lamallari: Policia veproi me profesionalizëm, s’do të lejojmë që vendi të merret peng Berisha: Protesta tjetër do të jetë më e fuqishme. Policia hodhi molotov duke plagosur protestues dhe efektivë Dedaj: Protesta e opozitës, me skenar, si protestat italiane Protesta e PD/ Molotov drejt Kryeministrisë dhe përplasje me policinë para Parlamentit, protestuesit shpërndahen me gaz lotsjellës. 4 të lënduar, mes tyre një efektiv Meçe: Molotovët i lihen në dorë 17-vjeçarëve që quhen “grupi i zjarrit”. Ky është cinizëm i deputetëve të PD
Politika

Meçe: Molotovët i lihen në dorë 17-vjeçarëve që quhen “grupi i zjarrit”. Ky është cinizëm i deputetëve të PD

· 2 min lexim

Opinionisti Arben Meçe ka reaguar për zhvillimet gjatë protestës, duke ngritur shqetësimin për përfshirjen e të rinjve në aktet e dhunshme.

Sipas raportimit, sipas tij, ajo që ai e quajti “grupi i zjarrit” përbëhet nga të rinj rreth 17 vjeç, të cilët, sipas pretendimit të tij, janë të rrethuar nga deputetë të Partisë Demokratike dhe të maskuar.. Në këtë mënyrë, fokusi mbetet te zhvillimi politik dhe mesazhet kryesore që shoqërojnë këtë ngjarje.

Më tej theksohet se “Grupi i zjarrit është një grup me fëmijë 17-vjeçarë të rrethuar rreth e rrotull me deputetë që dalin nga Partia Demokratike. Janë të gjithë të maskuar. Pse të jenë të maskuar?”, u shpreh Meçe. Po ashtu, materiali nënvizon se ai kritikoi përdorimin e mjeteve të rrezikshme gjatë protestës, duke theksuar se përgjegjësia nuk duhet t’u lihet të miturve..

Në përmbledhje, ky zhvillim paraqitet si pjesë e debatit dhe agjendës politike të ditës, duke nxjerrë në pah se “Nëse lejohet që në protesta të përdoren fishekzjarrë dhe molotovë, atëherë deputetët vetë duhet t’i marrin dhe t’i përdorin, jo t’ua japin të miturve. Ky është cinizëm, është akt i papranueshëm”, deklaroi ai..

Burimi: RTSH

