Microsoft ka publikuar rregulla të reja për kontrollin mbi Inteligjencën Artificiale
Microsoft ka publikuar një draft të ri për rregullimin e sistemeve të saj të inteligjencës artificiale, duke propozuar një kornizë sigurie që synon të garantojë se modelet e ardhshme do të mbeten nën kontrollin dhe mbikëqyrjen njerëzore.
“Kodi i Sjelljes i IA-së Humaniste” përcakton kufijtë dhe parimet që, sipas kompanisë, duhet të udhëheqin zhvillimin e sistemeve të ardhshme të IA-së. Në qendër të dokumentit është ruajtja e kontrollit njerëzor mbi aftësitë e automatizuara.
Microsoft deklaron se nuk synon zhvillimin e një superinteligjence gjithëpërfshirëse që mund t’u shmanget mekanizmave të mbikëqyrjes. Sipas draftit, sistemet duhet të jenë të ndërtuara në mënyrë të tillë që të ndalojnë funksionimin kur kjo kërkohet, në vend që të anashkalojnë kufizimet e përcaktuara.
Korniza parashikon gjithashtu që modelet e IA-së të mos i rezistojnë ndërprerjes, korrigjimit, mbivendosjes apo mbylljes nga njerëzit. Ato duhet të respektojnë kërkesat për ndalimin, ridrejtimin ose anulimin e një operacioni.
Publikimi i draftit hap një periudhë gjashtëjavore konsultimi publik, gjatë së cilës etikanë, studiues, politikëbërës dhe qytetarë do të mund të japin komentet e tyre.
Pas shqyrtimit të propozimeve dhe rishikimeve të pritshme deri në fund të vitit, Microsoft synon ta përdorë këtë politikë si udhërrëfyes për zhvillimin e modeleve të saj të inteligjencës artificiale nga viti 2027 e në vijim.
Shefi i inteligjencës artificiale në Microsoft, Mustafa Suleyman, tha për CNBC se kompania kishte marrë kërkesa nga publiku për një angazhim edhe më të qartë ndaj një IA-je që “gjithmonë punon në shërbim të njerëzve” dhe jo me synimin për t’i zëvendësuar ata.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.