MILLATOVIQ: ËSHTË KOHA TË RINGJALLIM IDENË E MALIT TË ZI SI SHTET EKOLOGJIK
Foto: predsjednik.me
Presidenti i Malit të Zi, Jakov Millatoviq, deklaroi se, 35 vjet pas shpalljes së vendit shtet ekologjik, është koha që kjo ide të rinovohet dhe të marrë një përmbajtje të re, moderne dhe konkrete.
Gjatë një takimi me përfaqësues të sektorit civil dhe komunitetit akademik, Millatoviq theksoi se koncepti i “Shtetit Ekologjik 2.0” duhet të shndërrohet në politika dhe iniciativa të matshme.
Ai vuri në dukje sfidat kryesore me të cilat përballet vendi, përfshirë urbanizimin e paplanifikuar, menaxhimin e mbetjeve, mbrojtjen e lumenjve, detit dhe biodiversitetit, si dhe pasojat e ndryshimeve klimatike.
“Shteti ekologjik nuk duhet të jetë vetëm një përcaktim në Kushtetutë apo një ide që e kujtojmë një herë në vit.
Ai duhet të jetë standardi sipas të cilit zhvillojmë vendin dhe mbrojmë pasuritë tona natyrore”, tha Millatoviq.
Ai u bëri thirrje pjesëmarrësve që idetë e propozuara t’i kthejnë në iniciativa konkrete, të realizueshme dhe të matshme, me synimin që vizioni i vitit 1991 të shndërrohet në një politikë moderne të zhvillimit të qëndrueshëm.
Në fund të takimit, Millatoviq u dhuroi pjesëmarrësve kopje të Deklaratës së vitit 1991 për shpalljen e Malit të Zi shtet ekologjik, si simbol i angazhimit për ta rikthyer këtë ide në politika konkrete.
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