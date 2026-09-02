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Tension mes Justin dhe Hailey Bieber? Fotot e çiftit bëhen virale

· 2 min lexim
Justin dhe Hailey

Justin Bieber dhe Hailey Bieber kanë rikthyer në vëmendje thashethemet për martesën e tyre, pasi disa fotografi nga dasma e Finneas O’Connell dhe Claudia Sulewski duket se tregojnë çiftin duke zhvilluar një bisedë serioze dhe të tensionuar.

Këngëtari dhe themeluesja e Rhode u fotografuan më 29 gusht, gjatë ceremonisë në San Ysidro Ranch, në Montecito të Kalifornisë. Në disa prej fotove, Hailey shihet duke bërë gjeste me duar ndërsa Justin e dëgjon, ndërsa në imazhet e tjera dyshja duket e distancuar.

Pamjet shkaktuan reagime të shumta online, me disa përdorues që pretenduan se Justin ishte larguar nga Hailey pas bisedës së tyre. Megjithatë, mungon një video apo audio që të tregojë se çfarë është thënë mes tyre. Për këtë arsye, interpretimi i disa fotove si provë për një konflikt mbetet thjesht spekulim.

Edhe llogaria e njohur e thashethemeve për personazhet VIP, DeuxMoi, reagoi ndaj pretendimeve virale, duke mohuar se Justin dhe Hailey ishin grindur gjatë dasmës.

Sipas burimeve anonime të cituara nga llogaria, çifti nuk pati një debat as gjatë ceremonisë dhe as gjatë momentit të fotografuar. Megjithatë, Justin dhe Hailey nuk kanë dhënë publikisht shpjegime për bisedën, ndaj mbetet e paqartë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë.

Në anën tjetër, postimet e Justin në Instagram nga e njëjta dasmë ofruan një tjetër pamje të çiftit. Më 30 gusht, këngëtari publikoi disa selfie me Hailey nga ceremonia në ambient të hapur, ku të dy shfaqen të ulur së bashku dhe pranë njëri-tjetrit. Justin shoqëroi postimin vetëm me pesë emoji zemrash të kuqe, pa iu referuar aspak spekulimeve për një konflikt.

Hailey kishte zgjedhur një fustan vintage nga Versace, i kombinuar me një çantë Gucci në nuancë ulliri. Ndërsa Justin u shfaq me një kostum të zi oversize, këmishë të bardhë, kravatë të zezë dhe syze dielli. Çifti ishte mes të ftuarve VIP në dasmën e Finneas dhe Claudia Sulewski, ceremoninë e së cilës e drejtoi Billie Eilish.

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