Minçev: Deri në fund të vitit 2026 gati ligji i ri për pagat në sektorin publik
Sot, sistemi i pagave në sektorin publik karakterizohet ende nga rregulla, procedura dhe praktika të ndryshme midis institucioneve. Kjo krijon pabarazi dhe e bën të vështirë zbatimin e standardeve të qarta dhe uniforme për vlerësimin e punës. Prandaj, krijimi i një sistemi pagash më të harmonizuar, transparent dhe të drejtë është një nga reformat e rëndësishme në të cilat po punon Ministria e Administratës Publike, tha Ministri i Administratës, Goran Minçev.
Në njoftim thuhet se në drejtim të kësaj reforme, sot filloi një mision pesëditor i ekspertëve TAIEX kushtuar krijimit të një sistemi të vetëm dhe të harmonizuar pagash në sektorin publik. Misioni u hap nga Ministri i Administratës Publike, Goran Minçev, dhe Ambasadorja në Detyrë e Republikës së Greqisë, Christina Vassilatu, dhe në kuadër të tij, ekspertë nga Ministria Greke e Ekonomisë dhe Financave Kombëtare do të ndajnë përvojën e Sistemit të Vetëm të Pagesave Grek, një model që mundëson menaxhimin e centralizuar dhe të harmonizuar të pagesave në sektorin publik.
“Qëllimi ynë është i qartë, të krijojmë një sistem në të cilin rregullat do të jenë të qarta dhe të barabarta për të gjithë, dhe parimi i “pagesës së barabartë për punë të barabartë” do të jetë realisht i zbatueshëm në të gjithë sektorin publik”, tha Ministri Minçev. Ministria po punon në kuadrin e ri ligjor për sistemin e pagave, me një plan për të përfunduar zgjidhjen ligjore deri në fund të vitit 2026, dhe zbatimin e saj gradual dhe sistematik për të filluar në vitin 2027.
“Ne nuk duam të kopjojmë modelin e dikujt tjetër. Ne duam ta kuptojmë atë, ta analizojmë atë dhe, bazuar në kushtet tona institucionale, ligjore dhe financiare, të ndërtojmë një zgjidhje që do të jetë funksionale dhe e zbatueshme për Maqedoninë e Veriut”, theksoi Minçev.
Sipas tij, qëllimi është të krijohet një sistem që jo vetëm do të thjeshtojë proceset, por do të sjellë edhe transparencë më të madhe, kontroll më të mirë të fondeve publike dhe të dhëna me cilësi më të mirë për hartimin e politikave publike./Telegrafi/
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