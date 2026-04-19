Ministri Gogu nga Korça: Zhvillimi ka nevojë për drejtësi që funksionon çdo ditë
Ministri i Drejtësisë Toni Gogu zhvilloi dje (17 prill) një seri takimesh në Korçë, në kuadër të turit “Punët e Shqipërisë”, ku në fokus ishte lidhja mes zhvillimit ekonomik dhe funksionimit të sistemit të drejtësisë.
Sipas raportimit, gogu shoqërohej nga Drejtuesi politik i qarkut dhe Kryetar i Kuvendit Niko Peleshi, Kryetari i Bashkisë Sotiraq Filo, Prefektja Florinda Zegullaj dhe Kryetari i Qarkut Petrika Tollkuçi.. Në këtë mënyrë, fokusi mbetet te zhvillimi politik dhe mesazhet kryesore që shoqërojnë këtë ngjarje.
Më tej theksohet se Gjatë takimeve me operatorë turistikë, përfaqësues të komunitetit, profesionet e lira dhe qytetarë, Ministri theksoi se rritja e turizmit, vlerësimi i trashëgimisë kulturore dhe rikthimi i diasporës janë tregues pozitivë të zhvillimit të vendit, por kërkojnë një mbështetje të fortë nga shteti i së drejtës. Po ashtu, materiali nënvizon se “Sot pamë dy realitete paralelisht: nga njëra anë një zhvillim real – turizëm që rritet, kulturë që tërheq vizitorë, njerëz që kthehen dhe investojnë; nga ana tjetër, problematika konkrete që lidhen me drejtësinë e përditshme të qytetarëve”, u shpreh Ministri..
Në përmbledhje, ky zhvillim paraqitet si pjesë e debatit dhe agjendës politike të ditës, duke nxjerrë në pah se ai nënvizoi se sfidat kryesore mbeten zvarritjet në proceset gjyqësore, vështirësitë në ekzekutimin e vendimeve dhe aksesi i qytetarëve në drejtësi..
Burimi: RTSH
