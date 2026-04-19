☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 19 April 2026
S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 82.59 ▼9.41%
ARI 4,880 ▲1.48%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,674 ▼ -2.13% ETH $2,346 ▼ -3.09% XRP $1.4343 ▼ -2.82% SOL $85.7600 ▼ -3.6%
19 Apr 2026
Breaking
Tensionet në protestën e PD, Lamallari: Policia veproi me profesionalizëm, s’do të lejojmë që vendi të merret peng Berisha: Protesta tjetër do të jetë më e fuqishme. Policia hodhi molotov duke plagosur protestues dhe efektivë Dedaj: Protesta e opozitës, me skenar, si protestat italiane Protesta e PD/ Molotov drejt Kryeministrisë dhe përplasje me policinë para Parlamentit, protestuesit shpërndahen me gaz lotsjellës. 4 të lënduar, mes tyre një efektiv Meçe: Molotovët i lihen në dorë 17-vjeçarëve që quhen “grupi i zjarrit”. Ky është cinizëm i deputetëve të PD
Menu
Politika

Ministri Gogu nga Korça: Zhvillimi ka nevojë për drejtësi që funksionon çdo ditë

· 2 min lexim

Ministri i Drejtësisë Toni Gogu zhvilloi dje (17 prill) një seri takimesh në Korçë, në kuadër të turit “Punët e Shqipërisë”, ku në fokus ishte lidhja mes zhvillimit ekonomik dhe funksionimit të sistemit të drejtësisë.

Sipas raportimit, gogu shoqërohej nga Drejtuesi politik i qarkut dhe Kryetar i Kuvendit Niko Peleshi, Kryetari i Bashkisë Sotiraq Filo, Prefektja Florinda Zegullaj dhe Kryetari i Qarkut Petrika Tollkuçi.. Në këtë mënyrë, fokusi mbetet te zhvillimi politik dhe mesazhet kryesore që shoqërojnë këtë ngjarje.

Më tej theksohet se Gjatë takimeve me operatorë turistikë, përfaqësues të komunitetit, profesionet e lira dhe qytetarë, Ministri theksoi se rritja e turizmit, vlerësimi i trashëgimisë kulturore dhe rikthimi i diasporës janë tregues pozitivë të zhvillimit të vendit, por kërkojnë një mbështetje të fortë nga shteti i së drejtës. Po ashtu, materiali nënvizon se “Sot pamë dy realitete paralelisht: nga njëra anë një zhvillim real – turizëm që rritet, kulturë që tërheq vizitorë, njerëz që kthehen dhe investojnë; nga ana tjetër, problematika konkrete që lidhen me drejtësinë e përditshme të qytetarëve”, u shpreh Ministri..

Në përmbledhje, ky zhvillim paraqitet si pjesë e debatit dhe agjendës politike të ditës, duke nxjerrë në pah se ai nënvizoi se sfidat kryesore mbeten zvarritjet në proceset gjyqësore, vështirësitë në ekzekutimin e vendimeve dhe aksesi i qytetarëve në drejtësi..

Burimi: RTSH

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

