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Kronika

Ministria e Mbrojtjes publikon situatën më të fundit mbi zjarret: 5 vatra aktive, ndërhyrje me helikopterë në disa zona

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Ministria e Mbrojtjes ka publikuar të dhënat e përditësuara mbi situatën e zjarreve në vend, deri në orën 20:00 të kësaj të enjteje.

Sipas të dhënave zyrtare, gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 8 vatra zjarri, nga të cilat 5 mbeten aktive, 2 janë nën mbikëqyrje dhe 1 është shuar plotësisht.

Për menaxhimin e situatës janë angazhuar strukturat operacionale vendore dhe qendrore, përfshirë MZSH-në, Forcat e Armatosura, ADZM/AZM-në, shërbimin pyjor, Policinë e Shtetit, strukturat bashkiake dhe vullnetarët. Në mbështetje të operacioneve tokësore janë aktivizuar edhe 2 helikopterë të Forcave të Armatosura.

Në Malin e Dajtit, pas riaktivizimit të 3 vatrave, janë angazhuar 20 forca zjarrfikëse dhe të AZM-së, të mbështetura nga 1 helikopter i FA. Ndërhyrja ka vijuar në terren të vështirë, ndërsa vatra mbetet aktive.

Angazhimi më i gjerë tokësor është regjistruar në qarkun Dibër.

Në Qafë të Helmës kanë operuar 27 forca: 8 nga MZSH Bulqizë, 9 nga shërbimi pyjor dhe 10 vullnetarë, duke punuar me prita dhe pompa shpine.

Në Vajkal janë angazhuar forcat zjarrfikëse, 4 forca pyjore, 5 policore, 6 bashkiake, 13 të sektorit të shërbimit dhe 13 vullnetarë, ndërsa për shkak të erës operacioni është mbështetur edhe nga 1 helikopter i FA.

Në Sllatinë, Dibër, janë angazhuar 10 zjarrfikës, 4 forca të ADZM-së, 5 forca të njësisë administrative dhe 7 vullnetarë. Për shkak të terrenit të thyer dhe malor, forcat kanë lëvizur me mjete 4×4 dhe operacioni është mbështetur gjithashtu nga 1 helikopter i FA.

Në Arrmollë janë angazhuar 4 forca dhe 1 autobot uji, duke bërë të mundur normalizimin e situatës pa rrezik për banesat e tjera.

Në Ungrej, Lezhë, për shuarjen e zjarrit janë angazhuar 2 automjete zjarrfikëse me 7 forca operacionale, 6 forca bashkiake dhe 4 vullnetarë. Ndërhyrja përfundoi me shuarjen e plotë të vatrës.

Ndërkohë, në Elbasan, vatrat në malin e Dardhës dhe malin e Qukësit vijojnë të mbahen nën mbikëqyrje, pa rrezik për zonat e banuara.

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) vijon të ndjekë në mënyrë të pandërprerë situatën në të gjithë territorin e vendit, në koordinim të ngushtë me prefekturat, bashkitë dhe të gjitha strukturat e sistemit të Mbrojtjes Civile.

Kapacitetet operacionale mbeten të angazhuara në terren dhe në gatishmëri për të ndërhyrë aty ku situata e kërkon, me prioritet mbrojtjen e jetës, banesave dhe pasurisë së qytetarëve.

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